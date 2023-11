MrBeast revela cómo funciona el algoritmo de YouTube para hacer videos virales

El aclamado YouTuber decidió hablar sobre las claves que lo han llevado al éxito en la industria del entretenimiento en streaming IG: mrbeast

Uno de los creadores de contenido más famosos del momento es Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, quien gracias a sus dinámicos videos de YouTube es conocido en diversos países, a donde ha llegado gracias a la viralidad de sus videos, los cuales pasaron de tener unas cuantas visualizaciones a convertirse en el contenido recomendado por excelencia en la plataforma de videos de Google.

Por ello, el joven estadounidense de tan sólo 25 años de edad no dudó en confesar cuál es el secreto detrás de su éxito y cómo es que ha logrado consolidarse como uno de los YouTubers más virales de los últimos años, confesando así que hay una manera muy sencilla de "hackear" el algoritmo de YouTube, ¿te interesa la información? Entonces toma nota de los consejos que puso en marca MrBeast para tener la presencia en Internet de la que goza hoy en día.

MrBeast decidió romper el silencio y revelar cómo es que ha conseguido tanto éxito en YouTube / Foto: Pixabay

MrBeast te dice cómo triunfar en YouTube y no morir en el intento

De acuerdo con el YouTuber que es conocido por realizar vídeos en los que reta a las personas a cambio de altas sumas de dinero, la palabra "algoritmo" fácilmente puede ser reemplazada por "audiencia", así que no es que al algoritmo no le guste tu contenido, sino que tus videos no le agradan a los usuarios y es bastante natural, especialmente si estás empezando en el mundo de la creación de contenidos.

En este sentido, MrBeast acotó que le resulta bastante gracioso el hecho de que haya personas que pasan meses planeando su primer video de YouTube con la esperanza de que este se haga viral, cuando en realidad, esto es prácticamente imposible, pues se compite con millones de audiovisuales que luchan por la atención de los internautas. Por lo cual, el primer consejo del YouTuber es dejar de planear y comenzar a realizar, ya que si sólo te quedas en el espectro de la idealización, entonces nunca vas a lograr viralizarte en YouTube.

De acuerdo con el influencer la clave está en experimentar con el contenido que subes a YouTube / IG: mrbeast

Una vez que empieces a subir contenido, lo que sigue es analizar su impacto y ver cómo es que este está siendo recibido por los internautas, para así emular casos de éxito y aprender de los errores. "Cada seis meses deberías mirar atrás, mediar tus videos y ver cosas que podrías mejorar y decir 'podría haberlo hecho mejor', sino, entonces no estás aprendiendo lo suficientemente rápido, sólo tienes que tener una serie inagotable de aprendizaje, eso es muy imperativo, especialmente si quieres llegar a la cima y mantenerte en ella, la única manera de hacerlo es estar constantemente aprendido o alguien que está aprendiendo va a tener una ventaja sobre ti en el juego del conocimiento", aseguró Mr. Beast.

5 claves para hacer que tus videos se hagan virales en YouTube

MrBeast también puntualizó que, a diferencia de lo que muchas personas piensan, la realidad es que, para viralizarte en YouTube no necesitas de suerte, sino de técnicas basadas en el estudio de estadísticas o métricas que te ayuden a entender por qué es que un contenido es un éxito y otro es apenas tolerable por cinco segundos.

Así que si te encuentras en la curva de aprendizaje sobre el contenido que puede o no hacerse viral en YouTube, será mejor que sigas esta serie de consejos que podrían ayudarte a quebrar el algoritmo de la plataforma de videos:

Recuerda que lo que ofrezcas es lo que debes plasmar en tu video / Foto: Pexels