IMÁGENES FUERTES: hombre que amenazaba a transeúntes con un machete es atropellado y recibe una golpiza

Pasear en la noche representa un riesgo en incontables partes del mundo, especialmente si el barrio cuenta con altos índices de violencia. Para muchos, dejar a su suerte a amigos o familiares en horas nocturnas y sin vehículo es poco recomendable, e incluso irresponsable. Cabe recordar que en la calle suceden hechos delictivos, que habitualmente son captados en video por teléfonos inteligentes y viralizados en las plataformas de internet .

Este contexto sirve para entender mejor por qué sucedió este hecho que fue documentado y subido a las redes sociales, en el que se puede observar a un hombre con un machete y en un estado emocional alterado.

Mientras camina por la acera, el sujeto impacta numerosas veces su arma blanca en el piso. Sin embargo, no esperaba que sus provocaciones fueran cesadas con tal brutalidad.

El automotor impactó al agresor a alta velocidad

FOTO: Especial

Después de dar algunos pasos, un vehículo impacta su espalda a una considerable velocidad y lo proyecta a numerosos metros de distancia. Para este momento, el individuo ya no cuenta con su arma y el automotor se ha detenido, pero su castigo está lejos de terminar.

Hombre recibe golpiza tras portar machete en la calle

Aproximadamente cuatro personas se aglomeran a su alrededor y comienzan a propinarle una golpiza. El hombre que se encuentra grabando los hechos desde lo que aparenta ser un balcón, se apresura a tomar el mejor ángulo y corre para evitar que un árbol interrumpa la toma.

"Oh shit, oh shit", repite varias veces el camarógrafo en inglés, mientras le preguntan si pudo captar el momento exacto del impacto, a lo que responde: "Yeah, I got it (sí, lo tengo)".

Después de recibir varios golpes, el hombre caucásico se levanta y logra huir unos momentos hasta alcanzar la otra banqueta, pero sus rivales lo persiguen y se abalanzan nuevamente para someterlo en el piso y continuar con la paliza.

