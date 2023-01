Ugur Gallenkus muestra que el poder del arte genera universos paralelos en la realidad

El artista originario de Estambul, Turquía, en entrevista para Panorama de El Heraldo de México, nos habló sobre sus obras, inspiración y mensaje.

En 2014 empezó como un hobby los fotomontajes y collages sobre cultura popular y humor político. “Una mañana, en septiembre de 2015, vi una foto de Alan Kurdi en las noticias, un niño de tres años de edad, y una de las miles de personas que se ahogaron cruzando el mar Egeo. Creé mi primer trabajo con el efecto que me produjo esa foto: Un balde para construir un castillo de arena a los pies del bebé, cuyo cadáver apareció en la orilla del mar, y la sombra es un niño que juega con este cubo en la playa, lo cual se suponía que debía estar haciendo. A principios de 2016, cuando vi el miedo y la impotencia en los ojos de los niños en unas noticias sobre refugiados, pensé que debía hacer algo para concientizar sobre estos problemas. Y así fue como comencé mi trabajo, dos fotografías con una línea nítida que llamé: Universos Paralelos”, comentó Ugur.

¿Cuál es el principal mensaje que quieres dejar a través de tu arte?

Los problemas que enfrentamos son causados por la codicia y la insaciabilidad de la gente. A medida que crece la población, el sistema necesita guerras, conflictos por más empleos, más electricidad... Hemos crecido tanto que los recursos son insuficientes. Mi objetivo es mostrar estos problemas desde un punto de vista diferente para un mundo y una vida sostenibles. Aumentar la conciencia para minimizar o eliminar estos problemas.

¿Qué emociones te gustaría evocar en tu audiencia?

Utilizo fotos de fotoperiodistas de muchos países del mundo que han documentado diferentes problemáticas. Todas las fotos son de hechos reales. Estas fotografías nos muestran problemas como la guerra –conflictos, refugiados– inmigrantes, problemas medioambientales, derechos de las mujeres y los niños, derechos de los animales, etc. Como seres humanos, no entendemos los problemas que vemos en las noticias y lo que están pasando esas personas, porque no nos pasa a nosotros. En mis obras utilizo personas, figuras y objetos de la vida cotidiana para que nos toquen más. Sólo así podemos entender y empatizar con lo sucedido, podemos saber el valor de lo que tenemos, o exigir lo que no tenemos. Con mis obras, pretendo que la gente empatice con los problemas del mundo. También les recuerdo eventos que sucedieron y olvidaron hace años. A veces necesitamos recordar para que no vuelva a suceder.

¿Por qué decidiste usar la técnica de collage para representar esta dualidad?

Para comprender y empatizar con algunos problemas es necesario comparar cosas. En mis obras preferí comparar dos fotografías para llamar la atención sobre los problemas de la tierra. Creo que “las artes visuales son las maestras de los lenguajes”. Todas las personas pueden dar sentido a estas obras por lo que ven.

¿Cuál es el mayor reto de capturar el mundo real?

Hay dos grandes desafíos. El primero es el emocional. Mientras hago mi trabajo, trato de investigar los problemas en esas fotografías. Me fascina ver fotos de lo que la gente hace en la guerra y los conflictos. Especialmente a lo que están expuestos los civiles. Porque tú, yo y todos nuestros seres queridos también somos civiles.

Estos eventos nos pueden pasar a nosotros. El segundo desafío es la licencia de imágenes y los derechos de autor. Después de conocer a mi manager, comenzamos a contactar a los fotógrafos. La mayoría me permite utilizar sus fotos para las redes sociales, pero para otras áreas de uso debemos pagar la licencia de la imagen. Tengo muchos collages increíbles que no puedo compartir ni usar debido a la licencia. Esto limita mi trabajo.

¿Hay alguna obra en particular que te haya marcado?

Una de las que más me impresionó con su historia es la obra llamada “Love Wall”, porque entiendes lo complicados y complejos que son los problemas del niño de esta fotografía y la geografía en la que se encuentra. Como resultado de una sequía provocada por el calentamiento global y el deterioro de los equilibrios económicos, puedes estar al tanto de las actividades de una organización terrorista que recluta militantes utilizando este problema económico. Con los trabajos que he realizado y la información que he incluido logro que los trabajos de los fotoperiodistas lleguen a más personas con una presentación diferente.

¿En dónde encuentras la inspiración para crear?

Mi inspiración es la vida misma. La dualidad en la que vivimos, la naturaleza de los seres humanos; codicia, poder, también amor y afecto. Mi inspiración es tener hambre de un mundo mejor. Quiero ver a los niños felices y jugando, no muriendo o frustrados por temor a perder sus vidas. Sigo las noticias y a fotoperiodistas que nos cuentan y muestran los problemas que la humanidad ha estado viviendo con una sola fotografía. Y uso esas fotos, uso la dualidad como mi herramienta y creo collages combinando lo que es y lo que debería ser. Mi inspiración es tratar de ser una mejor persona.

¿Qué otras historias te gustaría retratar en un futuro?

Mis primeros trabajos involucraban la guerra y los conflictos, con el tiempo, incluí problemas socioeconómicos, desigualdad económica, educativa, etc. Trabajo por los derechos de la mujer y la niñez. Incluyo estudios que llaman la atención sobre los problemas ambientales y los derechos de los animales. En 2020 publicamos mi primer libro Universos Paralelos de Niños de la Editorial Arzu Tunca para llamar la atención sobre los derechos de los pequeños. En los próximos años, planeamos hacer un proyecto de un libro que incluirá estudios que llamen la atención sobre los problemas causados por las guerras y los conflictos. Con el efecto de mi trabajo en las redes sociales, hicimos proyectos con muchas instituciones y organizaciones sin fines de lucro como PNUD, SDG Action, Lion’s Share, ICRC, Médicos sin Fronteras - MSF y la Fundación OMS. En el futuro, seguiremos colaborando con ONGs y realizando exposiciones.

En tres palabras, ¿cómo describes tu trabajo?

Contraste, empatía y conciencia.

POR EL PLANETA

Ha realizado exposiciones en países como Italia, Alemania, Turquía, Francia, Grecia, Polonia y Suiza.

También exhibió en el espacio de Arts Help, una organización sin fines de lucro con sede en Canadá.

Ha colaborado en proyectos ambientales con las Naciones Unidas.

En 2020 colaboró con el filántropo Domini Kulczyk para crear siete murales en ciudades de Polonia.

HA DICHO

“Cuando vi el miedo y la impotencia en los ojos de los niños, pensé que debía hacer algo para concientizar sobre estos problemas”. - Ugur Gallenkus, Artista digital

OBRAS:

Abril 9, 2016. Niños sirios corren con globos frente a un edificio bombardeado en Jobar.

Obra: Children are children first-Balloons. Editorial Photo: Amer Almohibany, @amer.almohibany

Abril 2, 2015. El humo se eleva desde Jobar, Damasco, luego de los ataques aéreos de las fuerzas del régimen sirio.

Obra: Billowing Smoke, Bursting Bubbles. Editorial Photo: Ammar Suleiman, @ammar.sulaiman.91.

Feb. 7, 2018. Niños soldados recién liberados esperan en fila en Yambio, Sudán del Sur.

Obra: Tin Soldier. Editorial Photo: Stefanie Glinski, @stephglinski.

2012. Un niño con dengue sostiene la mano de un médico en Jalozai, Pakistán.

obra: Salvation. Editorial Photo: Diego Ibarra Sanchez, @diego.ibarra.sanchez.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Cortesía

