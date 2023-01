Los extraterrestres piensan que no hay inteligencia en la Tierra, ¿podrían conquistarnos?

Si es que existen, los extraterrestres aún no se han puesto en contacto con los humanos porque creen que no hay señales de vida inteligente en el planeta, determinó un experto, quien concluyó que además una posible comunicación con los alienígenas no ocurrirá en un futuro próximo.

Esta afirmación le colectará a los amantes de las teorías conspirativas. Foto: Especial.

El científico afirmó que llevamos tan poco tiempo enviando señales a la vida más allá de nuestro planeta que los extraterrestres no se han molestado en responder. Se sabe que las ondas que salen de la Tierra sólo han llegado a 15 mil estrellas, de un total de 400 millones contabilizadas. “Es seguro que con cifras así, sólo se ha cubierto una pequeña parte del universo”, aseguró Amri Wandel, autor del estudio que afirma que los extraterrestres tardan tiempo en devolver su mensaje.

Bajas probabilidades

Según el astrofísico de la Universidad Hebrea de Jerusalén la probabilidad de encontrar una civilización situada lo suficientemente cerca como para que pudiera haber detectado las primeras emisiones de radio y enviado una sonda que llegara al Sistema Solar en la actualidad es muy pero muy baja, según recogió el diario inglés Daily Star.

La tecnología no ha avanzado lo suficiente. Foto: Especial.

"Dado que la radiosfera se expande con el tiempo, también lo hace la probabilidad de contacto”, detalló. Añadió que los extraterrestres no van a ponerse en contacto a corto plazo, aunque Wandel opina que si esto llega a ocurrir, no le tocará a esta generación presenciarlo. "A menos que las civilizaciones sean muy abundantes, se demuestra que podrían pasar miles de años para que haya un intercambio de mensajes", concluyó.

¿Qué pasa con los avistamientos?

En 2021, tras el reciente informe de la agencia nacional de inteligencia estadounidense, los Objetos Voladores no Identificados se llamarán FANI (Fenómenos Atmosféricos No Identificados), para que la descripción sea más acertada.

Hoy en día el fenómeno ha sido reconocido, pero eso no significa necesariamente que los gobiernos reconozcan la existencia de vehículos extraterrestres, pero hace unos años muchos pilotos evitaban referirse a ello porque podría afectar a su carrera. Las cosas han cambiado tanto que incluso hay una nueva denominación establecida oficialmente por el Pentágono, con lo que se pretende tratar el asunto desde una perspectiva formal y respetable.

