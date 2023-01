Shakira y Alejandro Sanz: la historia del porqué todo el mundo quiere que sean novios

Fue el 11 de enero cuando el mundo supo lo que, hasta ese momento, sólo eran rumores: la relación entre la estrella internacional Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué no es nada cordial. Luego que se diera a conocer la presunta infidelidad por parte del exdefensa español, muchas especulaciones se dieron, pero en la sesión 53 del músico Bzrp, la colombiana no reparó en mandarle "indirectas" y es fecha en la que sus nombres no salen de las tendencias en redes sociales.

De entre las personas que primero se sumaron al denominado: "Team Shakira", fue Alejandro Sanz, a través de sus redes sociales el interprete de melodías como "Amiga mía" puso un par de tuits que de inmediato causaron sensación y recordaron la vieja petición que tienen lols fanáticos de ambos: "que sean pareja".

Alejandro Sanz el día del estreno de BZRP Music Sessions #53

Días después un fragmento de su dueto "La Tortura"

"¿Por qué estás tan bonita?"

Todo comenzó cuando Shakira estaba cruzando el océano rumbo a Europa y necesitaba llegar al público del "viejo continente", es ahí donde se planea la colaboración con el ya súper consolidado Alejandro Sanz, los artistas tuvieron una gran química con su colaboración en "La Tortura" y para muestra solo está ver el video. La melodía se alojó en el álbum "Fijación Oral vol. 1", en el que además la cantante tuvo colaboraciones con otro grande de la música: Gustavo Cerati.

Las grabaciones son de 2005, en él se puede ver cómo Sánz le cuestiona sobre su forma de componer, le dice que a él jamás le han escrito una canción tan bonita como la que ella le hizo a su ex Antonio de la Rúa ("Día de enero"). En las pláticas, que presuntamente fueron grabadas por el español, se puede ver a Shakira muy nerviosa y risueña.

Entre lo que sale a relucir también está un fragmento de la grabación en la que él le pregunta a Shak: "¿por qué eres tan linda?", lo que fue juzgado como un claro coqueteo, pero lo que más se conversó a través de las redes sociales (en 2020) cuando se filtraron los videos gracias a un hilo de Twitter, fue la química que se podía apreciar entre ambos artistas.

"Mi planeta favorito"

Y si los anteriores videos, el de "La Tortura" y el de "Te lo agradezco, pero no"; no te han convencido de la gran química entre estos amigos, están las palabras que se han dedicado en público, sobre todo él, que no ha perdido la oportunidad para decirle a la colombiana lo gran ser humano y artista que es como en su concierto de 2019 en Barcelona:

"Tengo una amiga que cuando nos juntamos es como esos eclipses que suceden muy de vez en cuando, pero que siempre espero con un cristal en el ojo para que no se me escape nada, es una de esas amigas que sólo con su cercanía me cambia el ph del alma, y si yo pudiera pedir un deseo para este concierto sería cantar con ella, ya saben que no soy de darme por vencido, así que a pesar de que ella es como un planeta que orbita en otra galaxia le pregunté si vendría a darnos un abrazo y me dijo que sí, les presento a mi planeta favorito: Shakira".

La ruptura con Piqué

Así mientras la cantante de 45 años se hallaba en la que podría ser la situación más complicada de su vida al terminar su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, se dice que el madrileño fue el confidente de la barranquillera, medios españoles confirmaron que el intérprete era quien le daba consejos, incluso jurídicos, para que no estuviera sola en el proceso, por lo que se sugiere que Sanz tuvo una gran participación en la separación al apoyar a su amiga. Según, Alejandro fue pieza importante para que ella tomara la decisión de mudarse a Miami.

Algunos han especulado que sí mantuvieron una relación sentimental que no habría funcionado y que por el cariño que llegaron a tener decidieron continuar la relación en una gran amistad, lo cierto es que ellos jamás han confirmado nada, pero los fanáticos son los que imaginan un futuro en el que él con varios divorcios y separaciones encima, 54 años y mucha experiencia, mantenga una relación con ella que se ha enfrentado a una de las separaciones más mediáticas del espectáculo en habla hispana.

