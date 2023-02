Recomendaciones para fans de las producciones cinematográficas y el apocalipsis zombie

Honor a quien honor merece, ¿Te suena el nombre de George A. Romero? Pues, déjanos decirte que antes de ir de lleno con las recomendaciones de nuestros haters favoritos, sí o sí necesitamos dar un vistazo al trabajo de este gran guionista y director de cine estadounidense, pues… y como muchos sabrán fue conocido por dejarnos un legado en el cine de terror y primordialmente por brindarnos el arquetipo del “zombie” en la cultura popular.

A pesar de que en sus producciones la palabra “zombie” no es utilizada en ningún momento, “La noche de los muertos vivientes” su película de 1968 se convirtió en uno de los trabajos más memorables del director y que además marcó un auge en sus sucesores para plasmar la figura de “los muertos vivientes”, “zombies”, “virus” y “escenarios postapocalípticos” en los que los entornos desolados predominan.

THE LAST OF US

Con “The Last of Us” nuestro querido actor Pedro Pascal está sumando a su trayectoria un trabajo memorable, los primeros episodios ya han logrado generar un impacto en el público que consume HBO y no solo por la historia (que inevitablemente está sujeta a comparaciones con el videojuego), sino porque Pedro se ha convertido en el protagonista de un entorno hostil en el que un hongo terrorífico (Cordyceps) se propaga poco a poco en el país hasta alojarse en los cuerpos vivientes de quiénes ahí viven y donde la sociedad lucha por combatirlo incluso si eso representa hacer explotar edificios.

Pedro Pascal sin duda sabe cómo encarnar un personaje como Joel, más allá de su vestimenta, sino también en sus acciones, diálogos y propósitos, ello se debe a su técnica como actor del método, misma que consiste en ponerse en la piel del otro, tal y como lo dicta el guion, al punto de sentir o experimentar sus mismas emociones.

ZOMBIELAND

“Me parece una gozada, es muy chistosa, o sea, te juro que no puedes parar de reír. Para empezar tiene un elencazo de actores es un poco como el efecto Glass Onion que logra reunir a tan buenos actores” Oscar Uriel

Al ser una película políticamente incorrecta en nuestra actualidad corre el riesgo de incluso, llegar a ser cancelada, pero como nos recuerda Oscar Uriel, hay que observarla desde su contexto y momento, incluso la libertad para improvisar incluye una secuencia completita y súper divertida en torno a una charla sobre Hannah Montana.

“La película obviamente parte de un piloto de televisión que no tuvo suerte y que dijo el director, el creador del concepto de Zombieland: Esto no se puede quedar guardado en el cajón. Cosa que yo le festejo porque es muy raro que te acepten a la primera las cosas e insistió mucho, era un programa de concepto televisivo y se convirtió en una película” Oscar Uriel

