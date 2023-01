Signos del zodiaco que van a terminar la amistad por WhatsApp este 2023

Este 2023, durante la cena de Fin de Año, estos tres signos zodiacales metieron entres sus 12 deseos terminar con esas amistades tóxicas o que con el paso de los años ya no hay afinidad y la plática es casi nula o simplemente se dejan en visto al mandarse mensajes por WhatsApp. El trato de estos tres signos con sus amigos es volátil por no sentir cariño o reciprocidad en momentos difíciles o por cambiar la forma de pensar, y en lugar de mejorar el trato se convierte en una carga que se debe llevar solo por quedar bien o por no tener el valor de decir, ¡hasta aquí!.

El desgaste emocional es un factor relevante para que estos tres signos del zodiaco se tomen un tiempo y en unas breves líneas dejen claro que si la amistad no se cuida prefieren decir "¡bye!". Otro punto importante para llegar a tomar una decisión tan drástica por finalizar una larga amistad es que estos signos llegan a ser mentiroso, manipuladores o simplemente viven en un mundo narcisista que no puede dar espacio para otros si nada a cambio.

Un 2023 sin amistades tóxic@s

Virgo:

Esa vida solitaria y meticulosa, casi perfecta, no da espacio para sembrar una amistad y si logra brotar, cuidarla con tiempo y calma. Súmale que si en algún momento de tu vida decides comprender y "apapachar" una amistad y no recibir el mismo sentimiento, te cansas y dejas de buscar al amigo y hasta dejas de compartir stickers y memes. Es tiempo de dejar ir a ese amigo que ya no comparte tus sentimientos y te tiende la mano, y sigas viendo por ti.

Escorpión:

Esa forma tan manipuladora e intensa de querer controlar todo, hará en ti dejar amistades que ya no te sirven para tus objetivos. Suena fuerte, pero tu carácter domina en muchas ocasiones tu razón, cierras los ojos y oídos para recibir consejos o sentir el cariño real de otros. Por estas razones tomarás la decisión de borrar de tus contactos a esos amigos que ya ni en visto te dejan.

Géminis:

Ese trato bipolar que tienes con tus amigos hará que te desgastes, dejes de buscarlos y aislarte, pensando que necesitas sanar en soledad. La distancia, por andar de mala copa o no sentir el apoyo de los otros, sembrará en ti las ganas de abandonar amistades a pesar de los buenos momentos. Si decides dejar ir a tus “bros” por un mensaje de WhatsApp no esperes que te contesten, ni pidan una explicación.

