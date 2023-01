¿Dupe o Pirata? Esa es la cuestión en el mundo de la moda actual para redes sociales

De pronto las redes sociales se empezaron a llenar de la palabra dupe. Todos los influencers hablando de eso. ¿De qué hablan? ¡Ay, mi Dios, cuando creíamos ya comprenderlo todo! Ahora una nueva definición. ¿Pero, qué no es lo mismo que pirata? Pues no mi querido lector, en el mundo del fashion y las redes sociales dupe es la forma cool de decir duplicado.

Son productos similares a los de las marcas de lujo, ya sean de perfumería, cosméticos, skincare o moda, pero más baratos, fabricados por marcas legítimas, establecidas y hechas con productos de buena calidad. Son una opción, no un clon, y, sobre todo: No es clandestino. Ejemplo: las sandalias de tacón con plataforma y detalle de nudo de la marca YSL que tienen un precio aproximado de 22 mil 500, la marca mexicana de zapatos Regina Romero tiene un dupe con su modelo Ale 150 que cuesta 3 mil 999 pesos.

Tú tienes la opción de elegir cuál quieres, ya es cuestión de gusto y presupuesto. La diferencia con los productos de la piratería es que estos son de empresas ilegales, fabricados con materiales de poca calidad o dudosa procedencia, que pueden resultar hasta peligrosos, y no se consiguen en lugares establecidos ni reconocidos. Lo importante sobre todo es no usar productos piratas en la piel como skincare o maquillaje, ya que al no saber de qué están hechos puede resultar en una alergia o hasta una grave lesión.

Además, como siempre te digo, es importante conocer las manos detrás de lo que usas, es decir, quién lo produce y las condiciones en las que lo hacen. Las empresas deben ser éticamente responsables y poder rastrear su cadena de producción. En la piratería todo esto es oculto porque guarda una cadena de producción oscura y al consumir estos artículos estas fomentando que el abuso continúe. Esta es la voz que tenemos como consumidores.

Decidiendo en dónde inviertes tu dinero, con tú decisión de compra informada es como puedes lograr hacer un impacto en la sociedad y en el mundo en el que vivimos. No vale la pena comprometer tu integridad por traer la copia de la marca de lujo que no puedes comprar. Si no la puedes tener, no importa, no vales por lo que tienes, recuerda eso.

Es mejor tener algo bonito, de buena calidad, aunque no sea de una marca de lujo, pero que está hecha con ética y responsabilidad, y sobre todo que dignifica el trabajo de la gente que lo produce.

POR BRENDA JAET

MAAZ