VIDEO | Perrito imita a su dueño sin pierna y causa ternura en redes

Un perrito se volvió tendencia en redes sociales debido a que imitaba a su dueño cuando cojeaba de un pie. Sin embargo el dueño pensó que su lomito tenía una enfermedad, ya que también rengueaba cuando caminaba junto a él, por lo que decidió llevarlo al veterinario, así tuvo que hacer un gasto de 400 dólares para que le hicieran unas radiografías a su compañero, pero los médicos no encontraron nada en la mascota.

Un perrito que solo imitaba a su dueño

El amo de nombre Russel Jones sufrió una factura en su tobillo, por lo que se auxiliaba de una muleta para caminar, ya que su pie derecho fue inmovilizado de la rodilla hasta la planta del pie. Pero su preocupación se desató más cuando vio a su perrito Billy que empezaba a cojear junto a él, sin embargo los veterinarios determinaron que su mascota no tenía nada y solo fingía una lesión.

Su andar con su amigo Billy fue captado en video, por lo que Russel lo subió a su perfil de Facebook. Pero al enterarse que su perrito no tenía nada, el hombre se asombró de que su compañero solo lo imitaba: "No tenía nada. Cuando estábamos en la veterinaria, luego de tomar los exámenes, dejó de cojear", señaló al tiempo que se llenaba de emoción al relatar la anécdota.

Luego de dar a conocer el clip, las reacciones no se hicieron esperar donde mostraban su ternura hacia Billy, "¡Qué ternura! Los animales cada vez nos sorprenden más", "Ja ja ja me encanta, que cosita tan linda", "Él camina igual a su dueño, que precioso", son fueron algunos de los señalamientos que dejaron en la red social a Russel Jones. Un video que a la fecha supera los 9 millones de reproducciones y ahora se convirtió en viral en diferentes plataformas.

