Tessa Ía y su esencia multifacética como una actriz en crecimiento

Tessa nació rodeada por un mundo artístico de mujeres creativas, exitosas y libres, desde su abuela Eva Norvind quien fue actriz, escritora, productora y directora de cine; su mamá Nailea Norvind quien también es actriz, así como su hermana Naian González Norvind, y su media hermana Camila Sodi. Pensaríamos que siempre estuvo destinada a esta industria, sin embargo, nos dijo que fue poco a poco como encontró su vocación en la actuación y la música.

“Cuando era adolescente sufría mucho de no saber qué iba a hacer de mi vida, me atormentaba, pero lo que sí siempre tuve claro es que tenía que ver con el arte. Creo que todo en mi vida nace del amor a la lectura, porque de leer y conocer esos diferentes mundos en los que te puedes perder, expandió mi mente y la imaginación de crear imágenes en mi cabeza. De ahí empecé a escribir y a hacer mis propios poemas y dije: ‘Bueno y si le pongo música a mi poema, y fue un efecto mariposa”.

Tessa es sinónimo de pasión y amor por lo que hace, por lo que le preguntamos cuál sería su mejor consejo para que alguien siga su corazón y haga lo que más le gusta, a lo que nos dijo: cree en ti mismo, rodéate de gente que también crea en ti, y perseverancia. “El camino de cualquiera no va a ser fácil y mientras esa persona crea en sí misma seguirá adelante, a veces no sabemos muy claramente cuál es la meta, pero sabemos cuál es el camino, sólo hace falta volver a despertarse”, aseguró la artista.

En una industria y un mundo en los que encontramos tantos estereotipos y moldes en los cuales encajar, Tessa ha demostrado que hay una nueva generación de artistas que se mantiene fiel a sí misma y comparte desde la parte más real y honesta, aunque por supuesto esto no es nada sencillo: “El reto sería la salud mental, las redes sociales y el no compararte con otras personas. Vivimos en una sociedad donde todo el tiempo estamos siendo bombardeados por ‘la perfección de la vida de los demás’, de lo que nos presentan. Por un lado saber que uno, es una fabricación, y dos, que cada quien tiene un camino completamente diferente, siempre habrá alguien más chingón que tú en algo y siempre habrá alguien peor que tú en lo mismo. Realmente de nada te sirve compararte, si no simplemente saber dónde estamos en el presente, estar ahí, y trabajarlo mucho”, comentó.

Asimismo, nos habló de cómo a ella le ha tocado una etapa en la que las mujeres se apoyan entre sí dentro de la industria, “yo siempre he sentido que ha habido mucho compañerismo, sé que chicas en generaciones más arriba sí la tuvieron más difícil en ese sentido, pero por suerte ahora hay muchos proyectos de morras súper talentosas y completamente diferentes entre sí. Creo que todas somos muy sororas, sabemos que si necesitas algo puedes contar con la otra y eso es bien padre”, compartió Tessa. Aunque por supuesto sigue habiendo algunos obstáculos en el camino: “Creo que todavía hay mucha invalidación dentro de la industria, mucho machismo. Ha sido difícil aprender a autoacertarme al momento de hacer mis producciones, saber decir que no, repetir por milésima vez la instrucción que quiero dar y que no me están escuchando. Pero, honestamente, el mayor obstáculo es la mente de uno mismo, creo que uno es su peor juez y a veces somos muy duros con nosotros”.

Al cuestionarla sobre qué significa para ella ser una mujer fuerte y feminista hoy en día, nos dijo: “Vivir de acuerdo con lo que tú quieres, ser fiel a ti, y entender que todas venimos de backgrounds diferentes y que ninguna experiencia es más válida que otra, sino que tenemos que entender y apoyar desde la aceptación de nuestras vivencias”.

SU INSPIRACIÓN

Tessa Ía ha encontrado en la música un espacio para compartir y mostrar quién es y sobre su inspiración nos confesó: “Personalmente, mis vivencias. Empecé a escribir desde la necesidad de sacar lo que estaba viviendo, las experiencias que tenía con personas; empezó siendo para mí. Después me di cuenta de que una vez que sacas una canción se vuelve del público, pero me gusta todavía conservar, al momento de sentarme a escribir, el pensar que lo hago para mí y para analizar un poco las cosas que vivo, para dramatizarlas y adornarlas con metáforas de mi propia mitología”. Y sobre su proceso creativo, Tessa nos afirmó que es “tortuoso, (risas). Ahorita, he tenido un par de años, que sabía que tenía que modificar la manera en la que estaba haciendo las cosas y ese proceso me ha llevado dos años. Ya que estrené mi trilogía de sencillos, y con este concierto del 21 de enero en el Teatro de la Ciudad, siento que por fin establezco las bases para de aquí en adelante hacer las cosas a mi tiempo, a mi ritmo y a mi manera, cosa que antes no había podido ser así. Ya tengo las ideas de lo que quiero hacer, pero no lo quiero hacer con prisa. Me gusta hacer las cosas a modo de collage, tengo las ideas, las frases y poco a poco las voy juntando, de pronto se me ocurre una melodía y la grabo, son colores y paisajes que voy pintando en mi cabeza”. Sobre lo que le gustaría dejar con su música, nos contó: “Me gustaría dejar ese valor de ser tú mismo, tú autenticidad”.

Muchas de sus canciones nos evocan temas como el amor, al preguntarle lo que para ella significa, nos dijo, “personalmente estoy en un proceso de deconstrucción del amor romántico, muy padre, se los recomiendo, y soy muy partidaria de aprender a relacionarnos desde un punto más honesto y a veces menos convencional de lo que estamos acostumbrados porque todos crecemos con estas ideas predispuestas socialmente. Creo que se trata de compartir tu tiempo, cariño e intimidad”.

Epílogo es el nombre de su próximo concierto en la CDMX, y nos habló sobre por qué escogió este nombre, “es un cierre de ciclo, un agradecimiento a todas las personas que escuchan mi música desde que saqué mi primer disco en el 2016. Por esta transformación que he estado llevando a cabo, yo creo que de aquí a que saque mi próximo material va a pasar algo de tiempo, entonces es un tipo de despedida, pero no un final”.

Actuar y cantar es lo que ama Tessa y de cada una disfruta y vive experiencias distintas. “Lo que más disfruto de actuar es que es algo que llevo haciendo toda mi vida, entonces se siente muy natural, me siento como pez en el agua. Con la música lo que más disfruto es que es mi proyecto, yo escribo las letras y yo decido cómo se va a ver el arte y los videos, es todo un discurso que va más allá de la música”.

Sin duda la música puede sacar su lado más vulnerable en cada letra, algo que no siempre es fácil de abrir. “Por eso creo que cuando empecé a escribir mis canciones eran muy metafóricas, como que trataba de expresar lo que me sucedía sin sentir que me estaba exponiendo literalmente. Conforme ha avanzado creo que cada vez tengo menos miedo de eso, sí conservó la distinción de mis mundos metafóricos, pero creo que ya me atrevo a ser un poco más literal. Al final te das cuenta que con lo que más conecta la gente es con esa vulnerabilidad”, finalizó Tessa Ía.

Sus favoritos

Comida: "Sushi".

Libro: "La insoportable levedad del ser".

Película que te hace llorar: "Nausicaä".

Personaje que te ha marcado: "La princesa Kidagakash Nedakh de Atlantis".

Lo que significa para ti "Narciso": "Es darme cuenta de que la otra persona no tiene porque quererte como tú quieres que te quieran, si no que tú solita te pones en ese lugar de menosprecio".

Más sobre Tessa

Tiene 27 años.

Su incursión en la actuación fue a los nueve años en Rebelde (2004).

A los 13 años comenzó a componer y en 2016 sacó su primer álbum: Correspondencia.

En 2008 actuó al lado de Charlize Theron y Jennifer Lawrence en The Burning Plain.

En 2016 su carrera de actriz comenzó a despegar con Después de Lucía de Michel Franco.

De brutas nada

Una serie que ha disfrutado mucho, estrenó ayer su tercera temporada.

Su reciente sencillo

"Querer, querer", una canción íntima y vulnerable para la cantante.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Cortesía Karla Lisker

Maquillaje y peinado: Maripili/Styling: Tino Portillo

