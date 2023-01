Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 18 de enero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 18 de enero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Cuidado con gente de tez clara que llegará a traicionarte Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, No olvides tus raíces, ya que podrías perder el suelo en cualquier momento por aparentar algo que no eres y poder llamar la atención de persona que no vale madre.

Muchas mejoras en el terreno económico, hay posibilidades de mejorar en los dineros debido a ciertos negocios que van a aparecer y que te van a beneficiar mucho.

Vienen amores baratos de una noche, recuerda solo para lo que sirven y next, no te quedes ahí o solo habrá sufrimiento y después no hallaras ni que hacer.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, dinero extra y posibilidad de invertir en un negocio que has traído en mente y que posiblemente te deje grandes ganancias solo que le has pensado demasiado.

Ten mucho cuidado con cambios drásticos en inversiones no podrían salirte cómo quieres y esperas, recuerda dejar un colchón de soporte.

Cree y confía en ti y en lo que quieres y deseas conseguir y será tuyo, deja la negatividad para otro momento no es momento de ir en contra de todo.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, mejoras laborales, cambios de horarios y nuevos ingresos te dejarán grandes beneficios económicos. Aprende a decir que no y a no resolverle la vida a todo mundo, este primer mes debes de enfocarte en amor propio antes de pensar en los demás.

Si no tienes una relación no tienes por qué preocuparte estas en una etapa de cierre de ciclos y cambios, si tienes pareja renuévate y cambia el diario vivir, ya que están cayendo en la monotonía y eso a la larga podría afectarte o dañarte demasiado.

Cuida mucho el entorno que te rodea y no trates de llenarlo de amargura, si no te sientes bien contigo mismo, renuévate y arregla cualquier cuestión de tu pasado que te agobie o te haga sentir miserable.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, se vienen días de mucha reflexión en los cuales el amor del pasado ya no dolerá tanto, pero si tendrás que meterte en esa cabeza que el pasado solo es pasado y no tiene por qué afectar tu presente, debes de despedirte de todo eso que ya dolió demasiado y abrirte a nuevas oportunidades y nuevos cambios.

Hace falta un cambio total en tu vida el cual te ayude a renovarte y ser otra persona completamente distinta, pero para bien, debes de preocúpate un poco más por tus deseos y tus ganas de verte y sentirte bien, ya que cuando te enamores de ti mismo sabrás que todo lo demás no importa y pasará a segundo grado.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, escenas de celos se presentarán y con ello discusiones con tu pareja.

Si no tienes una relación date el tiempo para descansar y disfrutar al máximo tu soltería, renuévate, reencuéntrate y date la oportunidad de enamorarte de ti mismo antes de enamorarte de alguien más para evitar volver a pasar por las mismas situaciones que no te llevaban a ningún sitio.

Muchas de las cosas no se van a dar como como tú crees o piensas debido a que hay mucha energía en el aire de personas que te envidian demasiado y por esa cuestión no se te da todo lo que quieres, piensas y deseas; date una limpia y eso te ayudará en gran medida a soltar todo eso negativo que venías cargando.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, que este 2023 comiences a darle valor a lo que en realidad importa y quitar de tu camino lo que solo te causa estrés y problemas.

Te llegarán noticias que te podrían poner algo pensativo o quizás algo nervioso, acepta lo que tenga que ser de la mejor manera. Si crees y confías en ti, podrás lograr cuanto te propongas.

Vienen viajes para el siguiente mes y principios de marzo, recuerda cargar con un amuleto o piedra para no recibir energías negativas que te pudieran tumbar.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, perdida de dinero o se te friega aparato electrónico y tendrás que reemplazarlo a la brevedad. Muchas de tus relaciones no prosperan porque arrastras cuestiones de tu pasado que te siguen afectando mucho en tu presente, sean otros amores, problemas familiares y demás.

Te va a llegar dinero extra o te va a caer un nuevo negocio el cual va a resultar bueno, pero para eso deberás de realizar una nueva inversión con ayuda de algún familiar y firmando papales o dejando todo claro desde un principio.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, debes de reflexionar sobre lo que has hecho bien y mal y pregúntate si la persona que tienes a tu lado lo merece; no debes seguir con alguien que lejos de hacerte pasar días buenos solo te llena de dolores de cabeza.

Mucho éxito en cuestiones que tengan que ver con cursos, exámenes o escuela, solo toma tus precauciones para que no haya fallas ni errores.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tienes amistades muy envidiosas que les molesta mucho lo que tienes y no porque ellos lo quieran sino porque simplemente no quieren que tú lo tengas, ósea que son envidiosas.

Una noticia te pondrá algo de malas recuerda que con enojarte no solucionarás absolutamente nada, pon en marcha el plan que tienes en mente para salir de esa situación que te agobia o no te ha dejado avanzar. Vienen días de cambios en los cuales tu visión debe de ir más allá de lo que esperas, puesto que más y mejores cosas vendrán este 2023.

Ponte las pilas en tus proyectos para que se puedan materializar, si bajas la guardia no lograrás ver clara la luz.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, ponte las pilas y haz lo que tengas que hacer para lograr tus sueños y metas, si te quedas sentado no conseguirás nada, la vida te va a devolver con creces lo que en el pasado te negó o no te dio, mira que ya es tiempo para que sea de ese modo.

Ve por tus sueños y metas y no pierdas oportunidad de volver a creer y confiar en ti, ya que tienes la capacidad de lograr cuanto quieres y te propones.

Vienen situaciones complicadas en el área familiar, pero vas a saber afrontarlas y resolverlas de la mejor forma; muchos cambios laborales que te van a beneficiar y la posibilidad de realizar un viaje que habías esperado desde hace tiempo

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, si tienes pareja debes decirle lo que sientes el quedarte callado y guardar información también es una mentira oculta, trata de ser más sincero o sincera y que truene lo que tenga que tronar y lo demás que te valga.

Siempre estarás lleno de amor y eso no se pone en duda; sin embargo, no sueles dárselo a cualquier persona, eres muy exigente y por esa razón te es complicado entablar una relación o encontrar una persona adecuada para ti; necesitas bajarles dos rayitas a tus exigencias, ya que no eres el gran monumento para ponerte perra.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, no escatimes en gastos si se trata de tu felicidad y también no des explicaciones a quien no te las pide, recuerda que el que busca encuentra.

Vienen amores muy fuertes, pero tú sabrás que ya no estás para perder el tiempo. Aprende amarte y quererte y que el mundo ruede, no dependas de nadie y ahí encontrarás tu felicidad.

Entras en ciclos muy buenos de crecimiento personal y económico. Una compra inesperada podría surgir en cualquier momento. Muchas oportunidades de realizar viajes en los cuales te vas a beneficiar mucho, ya que conocerás personas con las cuales podrías hacer grandes negocios

