Murió la Hermana André, la persona más longeva del mundo ¿qué edad tenía?

La mujer más longeva del mundo falleció este 17 de enero a la edad de 118 años. Lucile Randon, una monja conocida como Hermana André, murió durante la madrugada de este martes mientras dormía en su residencia para ancianos ubicada en Toulon, Francia. Cabe mencionar que desde hace algunos años ella ya había expresado su deseo por morir "pronto", debido a que ya estaba muy cansada.

Lucile Randon, mejor conocida como Sor André, nació el 11 de febrero de 1904 en la ciudad francesa de Alès. Fue reconocida como la mujer más longeva del mundo tras la muerte de la japonesa Kane Tanaka, quien vivió 119 años. Es importante aclarar que el título de persona más longeva del mundo no es atribuido por ninguna institución oficial, sin embargo especialistas coincidieron en que la religiosa era la persona de mayor edad que seguía con vida.

La mujer enfermó de COVID-19 a los 117 años, pero venció la enfermedad. Foto: especial.

Fue el año pasado cuando el libro Guiness de los Récords confesó que Sor André era la persona con más años de vida en aquel momento. El anunció se dio el 25 de abril de 2022. No obstante, la religiosa no disfrutó la noticia, ya que en sus últimos años de vida enfrentó dificultades en su salud; voceros de la monja detallaron que ella sufría ceguera y tenía que moverse en silla de ruedas. Debido a su deteriorado estado de salud, Sor André expresó ante las cámaras su cansancio y confesó que su deseo era “morir pronto”.

Sus intenciones sobre morir "pronto" fueron reveladas durante una entrevista que la mujer ofreció a AFP. En la conversación, la religiosa comentó que "Dios no me escucha, debe estar sordo", haciendo referencia a que seguía viva pese a tener otros deseos. De igual manera, en aquella ocasión la monja comentó que trabajó hasta los 108 años y durante ese tiempo no sufrió afectaciones a su salud: “Se dice que el trabajo mata, pero a mi es el trabajo el que me hace vivir, pues trabajé hasta los 108 años", dijo.

Sus últimos años de vida los pasó en un asilo de ancianos. Foto: especial.

¿Quién era Lucile Randon, la mujer que vio pasar a 19 presidentes de Francia?

Lucile Randon nació el 11 de febrero de 1904 y se desempeñó al servicio de Dios desde los 40 años de edad. Durante sus años de trabajo ejerció como institutriz en varias familias. Además, fue testigo de hechos históricos como el final de la Primera Guerra Mundial. En 2021, durante una entrevista con medios locales, Sor André detalló que durante toda su vida vio pasar 19 presidentes de Francia, hecho que sorprendió a miles de personas.

Tras la muerte de la religiosa, una nueva mujer ocupa el puesto de la persona más longeva del mundo. Se trata de la española María Branyas Morera, quien tiene 115 años y 316 días, ya que nació el 4 de marzo de 1907.

