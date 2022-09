Los mejores podcasts de ficción como Caso 63 que te volarán la cabeza

El universo de la ciencia ficción es tan grande, que rápidamente se ha adueñado de un sinfín de plataformas; desde las pantallas del cine o de los servicios de streaming, hasta las icónicas historietas y videojuegos, pero gracias a los podcasts, ahora podemos tener historias increíbles al alcance de un solo clic para escucharlas en donde y cuando queramos.

Para muestra de ello, el podcast original de Spotify, Caso 63, el cual ha sido reconocido mundialmente por su narrativa de un futuro distópico azotado por el covid-19, viajes en el tiempo y una misión para salvar a la humanidad. Con tres temporadas, esta audioserie chilena se coronó en las tendencias de países como Chile, Colombia, Argentina, México y Estados Unidos e incluso será adaptada en una cinta de Hollywood protagonizada por Julianne Moore y Oscar Isaac.

Pero este podcast no es el único en su estilo, de hecho hay una enorme cantidad de audioseries de ficción disponibles en plataformas de streaming y aquí te dejamos nuestras mejores recomendaciones:

Wolverine

Si te gustan los superhéroes, Marvel no solo apuesta por grandes producciones cinematográficas, sino también por historias adaptadas a podcasts de algunos de sus personajes más icónicos como James Logan, mejor conocido como Wolverine; que en dos temporadas tituladas The Long Night y The Lost Trail, investiga una serie de muertes misteriosas y desapariciones mientras combate con ladrones, pandilleros y más villanos asombrosos.

Guerra 3

¿Alguna vez has pensado cómo se desencadenará la Tercera Guerra Mundial? Quizás pienses en el conflicto actual entre Ucrania y Rusia, pero en este podcast, todo iniciaría en Corea del Norte luego de que una aclamada periodista decide ir a cubrir una competencia de patinaje artístico, el cual la lleva a desenmascarar todo lo que ocultan los líderes de uno de los países más herméticos y peligrosos del mundo.

Sonia

Este podcast te hará regresar y revistar todos los términos y condiciones de las aplicaciones que usas, y es que gira en torno a una inteligencia artificial que sirve como asistente personal en millones de dispositivos a nivel mundial, capaz de recordar absolutamente todo sobre los usuarios; sin embargo, Sonia es una persona real. La protagonista de esta audioserie es Aislinn Derbez, quien inyecta un ritmo especial a la narración.

Número Oculto

Esta producción original de Spotify se centra en una joven escritora de ciencia ficción con una carrera prometedora y que recién está despegando cuando de pronto recibe una misteriosa llamada; del otro lado del teléfono, una voz comienza a hablar con ella sobre su futuro y premoniciones que pueden sucederle si no toma las decisiones correctas. Cada episodio será una carrera para cambiar su destino antes de que pase algo peor.