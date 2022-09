Los 2 signos zodiacales que no se permiten sufrir ni llorar frente a sus amigos o familia

Durante el mes de septiembre se han vivido diversos fenómenos astronómicos que tienen efectos directamente en cada uno de los signos zodiacales, sobre todo con la llegada de la temporada de Virgo y Mercurio Retrógrado, el cual representa la oportunidad de poder decidir sobre temas personales que puedan dejar un crecimiento o aprendizaje realmente significativo.

Estos fenómenos tienen consecuencias directas en los signos, los cuales se asignan de acuerdo con su fecha de nacimiento; existen 12 de ellos según el zodiaco tradicional, donde el orden es el siguiente: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario Capricornio y Piscis, los cuales son correspondientes a los elementos agua, tierra, fuego y aire.

Hablaremos a continuación de ciertos signos del zodiaco que suelen aguantar las ganas de llorar para no mostrarse débiles ante los demás, aunque esto pueda perjudicar y ser considerados como personas muy poco sensibles.

Nunca lloran ni se deprimen

Uno de estos signos es Leo, el cual posee un gran orgullo, lo cual no le permite mostrarse débil ante los demás aunque en realidad sus sentimientos están a flor de piel y los está viviendo intensamente; es un ser muy sensible pero que prefiere no mostrarse como tal para que no abusen de él.

Este signo sabe crearse una fuerte coraza para no permitir que los demás sepan que es débil pues esa idea le aterra y prefiere reprimir sus sentimientos por heridas o traiciones.

Los signos y sus características

Otro de estos signos es Cáncer, el cual a pesar de tener una gran sensibilidad ante los demás y una gran empatía en momentos caóticos prefieren mostrarse como personas muy tranquilas capaces de afrontar hasta el peor problema, aunque en realidad por dentro lloren y tengan una fuerte crisis.

Los regidos por este signo suelen mostrarse en la mayoría de las ocasiones como una persona muy alegre y capaz de entender cualquier situación; rara vez sienten la suficiente tristeza como para ponerse a pensar y dejar que sus sentimientos salgan a través de las lágrimas.

Los signos zodiacales y sus características. FOTO: Freepik

