La modelo mexicana María Ibarra define que todo está en los accesorios para un gran look

María Ibarra ha crecido rodeada de cámaras en una familia de artistas al ser hija del músico Benny Ibarra y la modelo Celina del Villar, por lo que encontró su camino en el mundo de la moda y del modelaje, “desde chiquita hacía una que otra foto, una vez que realice una portada para una revista cuando tenía 17 años me fue interesando, pero yo creo que el momento en el que empecé realmente fue cuando conocí a David Souza, quien es mi agente ahorita y me metió a Fashion Week México, ocho shows, y fue una oportunidad a la que yo pude haber dicho que no, pero dije que sí y henos aquí”, recordó María Ibarra sobre sus inicios.

Al cuestionarla sobre el desafío más grande al que se ha enfrentado en esta carrera, nos confesó:

“Definitivamente ir a Nueva York y salirme de mi zona de confort que es México, donde ya llevo trabajando bastantes años y conozco a muchas personas de la industria y ellos a mí, y llegar y empezar desde cero fue de los retos más grandes”.

Sin duda, el modelaje es una industria llena de estereotipos, al preguntarle a María qué cliché le gustaría acabara sobre esta profesión, nos dijo, “que las modelos son groseras o muy difíciles, siento que lo que pasa es que somos muy inseguras y muchas llegamos al trabajo y vemos a otras niñas y nos intimidamos, creemos que están o estamos siendo mala onda cuando en realidad es inseguridad, es cuestión de bajar barreras y lidiar con amor”. Y sobre los cambios en los estándares de belleza añadió: “ya no solamente se toma en consideración a una mujer flaca y alta si no que la variedad de cuerpos que se ven ahora en la industria de la moda es muy extensa, muy bonita y nos permite a todos relajarnos un poquito”.

Asimismo, nos habló sobre un proyecto que marcó su carrera, por supuesto además de su primer Fashion Week, un trabajo que hizo en Xcaret con varias modelos en donde sin duda se vivió un compañerismo entre ellas muy lindo que antes no había experimentado.

Además de tener una carrera en Producción y Estilismo de Moda, de London College of Fashion, que le gustaría explorar, sobre sus planes a futuro nos contó que otro de sus intereses es la mezcla y producción musical, “quiero mezclar música y viajar por el mundo haciendo eso, y la fotografía me encanta, también tengo un Instagram de artista (@ojosdepintura), ahí subo mis fotos y mi arte, me gustaría vender eso en galerías”.

Entre los géneros musicales que le gustaría está el drum and bass, “con mi música me gustaría romper barreras y traer a México géneros que no son tan populares. El drum and bass, que es un género que no mucha gente conoce y para mí sí es un gusto adquirido, una vez que entiendes la magia de ese género, que vas a lugares a bailar eso, encuentras una comunidad muy bonita”.

Sobre su mejor consejo para empezar en el modelaje, María Ibarra comentó: “Tu personalidad te puede llevar muy lejos, y ahorita hay tantas caras bonitas en Instagram, así que tienes que aportar algo diferente, pero no te pongas la presión de ser alguien que no eres”.

LOS FAVORITOS DE MARÍA

Le preguntamos sobre sus infalibles de moda y belleza.

Tendencia para otoño-invierno:

“Oversize, comodidad ante todo, y me gustan mucho los colores fuertes como el verde limón, o el naranja”.

Outfit diario:

“Pantalón negro, t-shirt blanca, unos tenis cool, una chamarra y un bolso bonitos”.

Accesorios:

“Mucha joyería plateada, aretes, un collar que siempre uso que es como una esclava que dice ‘Not Yours’”.

Skincare:

“Mucha agua, lavarte la cara diario, y entre menos productos uses y menos químicos tengan, mejor”

Maquillaje:

l“Bloqueador, muy importante, el que uso tiene tinte, sólo eso y un poco de corrector, y sin lo que no puedo salir a ningún lado es sin hacerme las cejas, me cambian la expresión completamente”.

TENDENCIAS EN ACCESORIOS OTOÑO-INVIERNO 2022

Te contamos nuestros complementos favoritos para esta temporada de frío

UNO NO ES NINGUNO

Esta temporada se trata de llevar doble bolso. Puedes optar por mezclar tamaños y formas o bien apostar por aquellas que ya vienen en capas o unidas.

BRILLO Y MÁS BRILLO

Apuesta por los tonos metálicos como el plateado y con aplicaciones que serán las estrellas y piezas focales de cualquier look, desde zapatos, bolsos, lentes de sol, todo se vale.

CALCETAS ALTAS

Lisas, en colores neutros, o tonos vibrantes como el morado, o con aplicaciones, por arriba o debajo de la rodilla, le darán un toque preppy y muy cool a tu atuendo.

LENTES DE COLORES

Opta por agregar un toque de color a tu outfit con unos lentes de sol audaces en tonos brillantes como el amarillo o verde neón, rojo, rosa, déjate llevar.

PERLAS

En collares y artes este clásico se reinventa en diferentes diseños. Collares, chokers y aretes grandes serán un must de estas joyas atemporales.

SOMBREROS

Otro de nuestros favoritos de la temporada, de diferentes materiales como el tweed o fur (otra de las grandes tendencias en accesorios), grandes o no tanto, serán un complemento elegante hasta para el outfit más casual.

CADENAS

En cinturones o joyería serán uno de los esenciales para esta temporada. Los collares y aretes con multicadena se convertirán en las piezas clave y focales que elevarán tu look.

POR AILEDD MENDUET

Fotos: Juan Retallack / Maquillaje y peinado: Leonel Urdaneta para Laura Mercier y @hottoolslatam / Agradecimiento especial a Benyamin, Micco y Tepache.

