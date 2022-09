VIDEO | Una joven pierde su zapato en las vías del Metro y graba su desgracia para TikTok

Las redes sociales se han convertido en una especia de diario para compartir la buena o mala suerte que han tenido los internautas. A veces, la segunda resulta ser la más viral, pues siempre es algo chusco como el caso de una usuaria del Sistema deTransporte Colectivo (STC) Metro, quien terminó descalza de un pie y su zapato en las vías.

Fue a través de TikTok donde la usuaria Miris Reyes comentó y documentó su odisea. Aunque no especificó cómo fue que le quitaron el calzado izquierdo, se nota que viajó a lado de una gran cantidad de personas, mismas que pudieron ser los protagonistas de una batalla con tal de agarrar lugar en el convoy naranja o ingresar al mismo.

"Tiraron mi zapato a las vías"

Tras lograr ingresar al tren, la infortunada chica tuvo que completar su viaje casi descalza de un pie porque tuvo la habilidad de rescatar la calceta que era del mismo color obscuro. En la grabación se puede observar cuando se pone la prenda y continúa su camino por lo que parece ser una de las estaciones de la Línea 8 (Constitución de 1917 - Buenavista).

Aunque lamentó la pérdida de su zapato, la preocupación mayor era que sufriera un pisotón de la marabunta que se situaba en el medio de transporte más popular de la Ciudad de México. De inmediato comenzaron a lloverle los tradicionales likes y los comentarios de los usuarios de la red social china.

"Jajjajajaa ay ponle el audio de no me va a tragar la pobreza", "yo estuviera riéndome y llorando al mismo tiempo de mi", "Lo bueno que entre tanta gente no se notaba mucho" y "fuerza hermana, eres una guerrera!!!", fueron algunos de los muchos mensajes que le hicieron llegar a Miris Reyes.

La joven pudo rescatar su calceta y disimular su desgracia (Foto: Captura de pantalla)

El STC Metro advierte a usuarios que resguarden sus objetos personales

Aunque el zapato de la joven pudo terminar en las vías tras batallar con la gente, el STC Metro ha exhortado en múltiples ocasiones a los usuarios a que pongan bajo resguardo sus objetos personales como: relojes, teléfonos celulares y paraguas (en época de lluvias) mientras se encuentran a la espera de los trenes.

De igual manera, explicó que dejarlos caer a las vías puede provocar cortes en la corriente eléctrica e interrumpir el paso de los convoyes. El pasado 5 de septiembre indicó que personal del área de Transportación realizó un corte de corriente de 5 minutos en la estación Zapata de la Línea 3, con la finalidad de retirar un paraguas en la zona de vías.

"El objeto quedó entre la barra guía y la pista de rodamiento y debido al corto eléctrico que generó, se aplicó polvo químico del extintor en la zona", explicó a través de una tarjeta informativa.

Un paraguas provocó la interrupción del servicio del Metro (Foto: STC Metro)

