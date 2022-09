La actriz Teresa Ruiz lleva su talento sin fronteras al resto del mundo

Originaria de Santiago Matatlán, Oaxaca, la actriz de 33 años ha roto barreras con su talento, consiguiendo ser parte de importantes proyectos en México y Estados Unidos, como son Narcos, Father Stu, al lado de Mel Gibson y Mark Whelberg, y recientemente la serie Mo y la película Ruido, por nombrar algunos.

Su pasión por la actuación inició cuando fue a una clase por primera vez, “quería algo en las artes, estaba muy chiquita, no sabía qué, y fui a una clase de actuación para empezar a probar que es lo que me gustaba. Me acuerdo de que me subí al escenario y me dieron una escena de ejercicio, me sentí muy bien, me sentí como en casa, y no sé fue un sentimiento que nunca se me fue, todavía no se me ha ido”, recordó Teresa.

¿Cuál es el recuerdo más lindo que tienes de tu infancia y de Oaxaca?

En general recuerdo mucho las vacaciones porque es cuando vamos a mi pueblo, y es donde paso tiempo con mi mamá, papá y hermano, donde cocinamos o vamos al cerro. En Oaxaca se recogen mucho los chapulines, y cuando es temporada de azucenas es ir con todos los tíos y tías a recoger azucenas del cerro.

¿Alguna vez te has arrepentido de alguna decisión que hayas tomado?

Sí, pero curiosamente lo estaba pensando hace dos, tres días. Estoy haciendo muchos paneles para las nominaciones de premios de las series y películas que he hecho y son vistos como muy motivantes, había personas llorando, me hizo reflexionar en las decisiones: irme de México, dejar de trabajar, ponerme a estudiar, todo eso yo pensaba que estaba mal. Últimamente me he dado cuenta de que mis decisiones, que yo consideraba peores, han sido las que me han llevado a donde estoy. Aquello por lo que me castigaba, es lo que está haciendo que las cosas den fruto.

¿Cuál es la mayor satisfacción para ti de representar un personaje?

Es bien importante poderse ver, yo no me podía ver mucho cuando era niña, no había muchos personajes, estaba Selena Quintanilla, era todo lo que yo podría ver de algo que podía parecerse a mí, de algo donde yo podía caber, donde mi físico, mi tipo de persona podía hacer algo. Eso es muy importante para mí. Todos los mensajes que me mandan de que hay chavas que se parecen a mí. Es muy bonito que ellas tengan ese reconocimiento de, ‘yo me veo así y esta chava está haciendo este sueño’. No tienes que cambiar para estar bien, así como eres estás bien.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en esta industria?

Hay tantos, sigo con muchos. Estoy teniendo una etapa de tanto éxito, pero eso también es un constante crecer, cambiar, tomar decisiones que cada vez son más arriesgadas, las apuestas cada vez son más grandes. Es muy constante las decisiones difíciles, venía en el avión y me manda un mensajito una amiga y me dice: ‘Pero Teresa, ya sabías que esto era una carrera difícil’, y me puse a llorar y le dije: ‘No sabía qué tan difícil’ (risas). Uno no dimensiona cuando es chiquito el nivel de lo que te va a estirar esta carrera.

Cada vez vemos más mujeres latinas en proyectos internacionales con papeles importantes, ¿crees que los estereotipos hacia los mexicanos están cambiando?

Sí, por supuesto está comenzando. Me acuerdo mucho cuando empecé a estudiar en Los Ángeles, Demián Bichir, lo acababan de nominar al Oscar y fui a su casa, hizo como una fiesta con todos los mexicanos que estaban ahí, y me dijo: ‘Teresa no te vayas a desanimar, porque cuando yo llegué aquí, éramos Salma, Penelope y yo, y había una audición cada seis meses, y era lo único que había, tu ya estás en un momento en donde hay muchísimas oportunidades’. Claro que está empezando, pero aún nos falta, creo, normalizar nuestra participación en el mundo, que no sea un token, creo que eso es muy peligroso, empezar a tokenizar, pero creo que lo estamos haciendo bien.

¿Cuál crees que es el desafío más grande para vencer estas barreras?

Personalmente mi desafío ha sido continuar teniendo fe, porque para mí la fe es el motor que me ayuda a levantarme al otro día para hacer lo que tengo que hacer. Creo que a veces la gente para porque no tiene eso.

Sabemos que te sientes orgullosa de tus raíces, ¿cómo te gustaría representar a México ante el mundo?

Así como lo estoy haciendo, me gusta mucho poder representarlo a través de mi entendimiento hacia las artes, de mi camino, de quien soy, de como sea que me quiera vestir, yo como individuo; me gusta que yo pueda ser quien yo quiera ser y no tenga que entrar en un cliché de cómo estereotipan a mis raíces. Que pueda tener una neutralidad de crear lo que yo quiera crear.

¿Cómo sientes que has cambiado o evolucionado a través de estos proyectos en diferentes partes del mundo?

Tengo más certeza, sí soy una chava que viene de un pueblo, migrante, sí soy la primera en mi familia que hago eso, sí he batallado mucho, pero esa ya no es mi historia, mi historia ya es otra, es la de una chica que hace lo que quiere, que tiene sus sueños, que está creando un legado de trabajo, y para mí es muy bonito entender que cambié mi historia, y que ya estoy en otro lugar y muy feliz.

¿Qué sueños siguen por cumplir?

Quiero crear mis propias cosas otra vez, al principio de mi carrera empecé con una productora, pero era muy chica, no sabía lo que estaba haciendo, se me hizo muy pesado y ahorita creo ya me siento otra vez con la fuerza y creatividad de empezar a escribir yo, de desarrollar y de tener mi propia visión allá fuera, eso me emociona. No sé cuando voy a empezar, pero es un sueño.

SUS FAVORITOS

COMIDA

l “La mexicana. Tacos con papas fritas".

PELÍCULA

l “Amores perros, a mi generación creo nos marcó esa película, nos dijo que en México se podía hacer el mejor cine del mundo”.

FRASE QUE TE MOTIVA

l “Todo ya está bien”.

SIN LO QUE NO PUEDES SALIR DE CASA

l “No tengo nada, a veces se me olvida la bolsa, las llaves, todo”.

A QUIÉN ADMIRAS

l “A mi mamá, es una mujer muy gentil, amorosa y creo que toma mucho ser gentil y amoroso en este mundo, entre más crezco más la admiro”.

CÓMO TE DESCRIBES EN TRES PALABRAS

l “Soy Oaxaqueña, trabajadora, risueña y amorosa”.

“Sí, soy una chava que viene de un pueblo, migrante, sí he batallado mucho, pero esa ya no es mi historia”.

Por Ailedd Menduet

FOTOS: Diego Fierce para Bloom Estudio

Locación: Diego y yo Masaryk / Maquillaje: Valeria Pérez para MAC Cosmetics/Peinado: Vicktor Rangel para @hottoolslatam/ Styling: Ailedd Menduet

MAAZ