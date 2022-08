Mujer de 35 años asegura que perderá la virginidad hasta casarse con el amor de su vida

Una mujer de 35 años se mantiene firme a la idea de mantenerse virgen hasta encontrar al amor de su vida, ya que cree en los valores tradicionales de la India que aprendió desde muy pequeña.

Sonali Chandra no soportaría pensar que sus principios fueran traicionados en algo de una sola noche, así como sus compañeros comparten y presumen, ya que acostarse con un desconocido no empata con su forma de pensar.

Y es que el hecho de tener relaciones sexuales por primera vez no le provoca miedo, pese a saber lo doloroso que suele ser perder la virginidad, el problema es que ella busca a alguien especial con quien compartirlo, no una relación casual de amigos con beneficios en la que no se involucran sentimientos.

Asimismo, Sonali asegura que las nuevas generaciones de su país son muy diferentes a lo que ella vivió en su adolescencia, por ejemplo, ella nunca usó ropa ajustada o escotada, ni maquillaje, tampoco se acostumbraba a socializar con otros chicos en la escuela, el único momento en que se vestía diferente era para sus recitales escolares de danza.

Chandra no comparte las nuevas formas de pensar. | FOTO: Especial

Un matrimonio arreglado

En algunos países la tradición de que los padres de dos niños o jóvenes arreglen un matrimonio es bastante común, Sonali no fue la excepción, pues luego de terminar la universidad a los 23 años, su padre le habló de sus planes sobre con quien se casaría.

A pesar de que su papá aún no la dejaba tener novio, insistió en que buscaría al prospecto ideal para ella, ya que en internet existen sitios de matrimonios indios. Ella rechazó completamente la idea, ya que no quería forzar una relación con alguien por quien no sintiera algo.

En India son comúnes los matrimonios arreglados. | FOTO: Pexels

Su experiencia con hombres

Luego de trabajar en Wall Street, la joven se dio cuenta de que aunque comenzó a sentir atracción por los hombres, pero lo único que ellos querían era acostarse con ella, algo que le pareció inconcebible.

Sonali experimentó su primer beso hasta los 26 años, lo cual le encantó, pero se dio cuenta de que la relación no avanzaría debido a sus creencias. En 2018 conoció a un hombre que le gustó mucho, una noche él propuso rentar una habitación de hotel, ella le hizo saber que sería su primera vez, a lo que él respondió: "Te mereces a alguien que siempre esté para ti, pero yo no puedo hacerlo", posteriormente dejó de contestarle y de regresarle sus llamadas, simplemente desapareció.

Con esta y otras ocho experiencias, la joven se dio cuenta de que todos fueron patanes con ella, algunos le propusieron matrimonio sólo porque necesitaban una visa para trabajar en Estados Unidos, sin embargo, lo tomó con humor y le dio material para su rutina de "Stand Up".

Sonali aún considera la virginidad como una virtud. | FOTO: Pexels

Cuando era pequeña, la virginidad era una virtud, ahora no, lo cual le ha costado lágrimas y una constante sensación de soledad, ya que a muchos hombres les asusta su forma de pensar, incluso su padre ha revelado sentirse avergonzado de que su hija aún no se haya casado y ha mentido al respecto.

Sin embargo, con su historia, Sonali busca ser una inspiración para quienes comparten su forma de pensar, ya que generalmente son personas criticadas o que la sociedad presiona para tener sexo, cuando esto se interpone en sus creencias y valores, por lo que sigue fiel a la idea de encontrar a su alma gemela, con quien tendrá intimidad por primera vez.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Niño se “roba” la limosna de la iglesia y se hace viral

VIDEO: Se queda dormido en el cine y lo dejan encerrado