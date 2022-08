5 consejos de cuidado personal que evitarán que tu relación termine por falta de higiene

Aunque para muchas personas pueda parecer un tabú, la realidad refleja un hecho; muchas parejas o matrimonios suelen llegar a terminar debido al descuido del cuidado personal o a la falta de higiene de alguna de las partes implicadas en la relación.

SI bien se suele hablar muy poco sobre este tema de manera abierta, es un aspecto tan importante que, en los casos más agudos, puede detonar los argumentos suficientes para que una relación llegue a su fin. Por ello, es un factor que no se debe descuidar y un tema que hay que hablarlo entre parejas.

Expertos en relaciones de pareja aseguran que no se debe asociar el cuidado personal con los bienes económicos, ya que una cosa no tiene que ver con la otra; por lo que ninguna pareja está exenta de vivir situaciones de falta de higiene al interior de su relación, o de conflictos que se hayan detonado debido a este factor.

5 consejos de cuidado personal que ayudarán a mejorar tu relación de pareja

Los asuntos relacionados con la higiene son importantes al interior de una pareja. FOTO: Pixabay

Es cierto que no todas las personas que han tenido roces debido a asuntos de higiene con su pareja se encuentren en una situación de conflicto, pero cuando esta situación se vuelve cíclica y el entendimiento mutuo está lejos de llegar, estos factores pueden ir desgastando la relación al grado de llegar a un punto sin retorno.

Es por eso que te compartimos cinco consejos referentes al cuidado personal, los cuales evitarán que tu relación acabe por malos hábitos relacionados con la higiene; pon atención y actúa de manera oportuna.

1) LIMPIA TU CABELLO: Lava y peina tu cabello, independientemente del tipo de pelo que tengas; lacio, rizado o afro, mantenlo siempre limpio y si puedes aplicar algún aceite o fragancia para que huela bien, hazlo.

Si no se habla este tema a tiempo, la pareja puede comenzar a afrontar problemas más serios. FOTO: Especial

2) CUIDA TU HIGIENE BUCAL: uno de los aspectos que más se suele descuidar es la higiene bucal, por ello pon énfasis en este aspecto y procura que tu aliento no sea desagradable y dale cuidados a tu dentadura y boca.

3) LIMPIA Y PLANCHA TU ROPA: el cuidado personal también se hace extensivo a la ropa, ya que este factor también refleja mucho de la persona, por ello se sugiere mantener limpia las prendas, planchadas y con buen olor. De ninguna manera repitas ropa que ya huele a sudor.

La comunicación y los cambios de hábitos serán determinantes para mejorar cualquier posible conflicto. FOTO: Especial

4) EVITA LOS MALOS OLORES: procura evitar a toda costa oler mal, para ello pon atención tanto al aroma que despiden tus pies, tus axilas o tu transpiración en general, y trata de protegerte para evitar pasar momentos bochornosos o desagradables.

5) EVITA LAS FLATULENCIAS: uno de los aspectos más desagradables para muchas personas son las flatulencias, no obstante, no siempre demuestran su desagrado hasta que se fastidian. Por eso evita los gases constantes frente a tu pareja y no hagas bromas con este asunto, ya que ni es divertido y puede conducir a conflictos.

