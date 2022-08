¡Adiós tatuajes! Procedimientos, precios y cuidados para borrar ese recuerdo que ya no quieres

Desde hace mucho tiempo nos habían dicho que los tatuajes son para la vida y que, si decidimos hacernos alguno, deberíamos estar muy seguros, porque no habría marcha atrás. Y aunque no es un proceso tan sencillo, sí es posible deshacernos de un tatuaje que ya no queremos tener.

Son diferentes razones, como una mala relación, un nombre que ya no queremos ver, una mala broma que se salió de control o simplemente dejamos de sentirnos identificados con el significado de la imagen que pusimos en nuestro cuerpo.

En la actualidad existen diferentes métodos y algunos tratamientos para la eliminación de la tinta en el cuerpo, al menos la que se ve superficialmente. Y aunque no son procesos económicos, tampoco son tan complejos y dolorosos como fue el momento en el que nos lo pusimos.

¿Cuáles son los tratamientos para quitar un tatuaje?

¿Cómo se puede remover un tatuaje?

Existen diferentes procesos para remover un adorno de este tipo.

1.- Exfoliantes químicos: Se aplican en la piel y crean una especie de ampolla o costra que, con el tiempo, hará que se caiga. Se utilizan en los que no son rellenos y con pocos trazos, porque son dolorosos.

2.- Dermoabrasión: En este caso se "lija" la piel, para eliminar la parte del tatuaje que se ve superficialmente, es decir, la última capa de tinta en la piel. El proceso es realizado por un dermatólogo o cirujano plástico, aunque puede ser doloroso, dependiendo el tamaño del diseño.

3.- Salabrasión: Se trata de frotar sal sobre la piel hasta calentarla y desprender las capas superiores de la piel, en la parte en donde está la tinta. Es el método más antiguo y más natural para eliminar tatuajes. Y aunque es efectivo, es un procedimiento que puede tardar hasta un año, si el diseño es muy elaborado.

En 13 meses removió un tatuaje complejo

Cirugía láser

La Cirugía láser o los llamados Pulsos de luz, son el método que se usa de manera más recurrente entre las personas que quieren quitarse un tatuaje. Para ello se necesita anestesiar la zona en donde se va a trabajar y después se aplican los pulsos con una herramienta especial para ello.

Puede provocar comezón, cicatrices, pequeñas ampollas, irritación y dolor, pero todos esos síntomas son temporales. La cicatrización puede durar de ocho a diez días como máximo.

Los tatuajes más fáciles de quitar son los de tinta negra, de colores obscuros y tonos rojos. El problema es con la tinta de color verde, azul claro o amarillo, que no se pueden remover tan fácil y son más invasivos. El proceso dura de uno a tres meses y no tendrá mayor inconveniente.

¿Cuánto cuesta?

Existen diferentes aspectos que se toman en cuenta para definir el precio y las sesiones que se necesitan para remover un tatuaje, por ejemplo, el tamaño, el color de la tinta o si está relleno o no. Además, las clínicas pueden variar sus costos, dependiendo de la zona en donde se encuentra el local.

Pero en un promedio, el más sencillo de los procesos cuesta mil pesos, con pulsos de luz. El más caro puede necesitar entre ocho y diez sesiones, es decir, unos 10 mil pesos. En estos casos se debe dejar pasar entre tres semanas y un mes entre cada sesión, algo que definirá el especialista que hace el tratamiento.

Es muy importante estar seguros de la seriedad del local en el que nos vamos a borrar el tatuaje. Pero si vamos a una empresa seria con un dermatólogo o cirujano, podemos recibir planes de pago o descuentos, como sucede en cualquier establecimiento de este tipo.

