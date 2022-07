5 consejos para mejorar tu CV y lograr conseguir una entrevista de trabajo

En redes sociales circula mucha información, mucha de esta relacionada con las noticias del momento o con los gustos de cada usuario, sin embargo, también hay mucho contenido que busca ayudar a los internautas de alguna u otra forma, tal y como ocurrió con un hilo de Twitter que se hizo tendencia.

La información fue publicada por el usuario Carlos Fenollosa, un español que se dio a la tarea de decirte a los tuiteros cuáles son los errores más comunes al momento de realizar un CV.

Pues en muchas ocasiones, la falta de datos relevantes o el exceso de información sin importancia hace que los reclutadores ni siquiera se den la oportunidad de entrevistar a los aspirantes para verificar si sus habilidades encajan con el puesto para el que aspiran.

Así que si tú o alguien conocido está en búsqueda de trabajo, te compartimos cómo puedes mejorar tu CV para lograr que las empresas comiencen a llamarte y consigas un trabajo que se adecúe a tus expectativas.

1. Pon en tu CV a qué te dedicas

Aunque parezca gracioso, de acuerdo con el tuitero, muchas personas no ponen cuál es su profesión en su CV y hace que los reclutadores tengan que recurrir a revisar sus estudios para determinar a qué se dedican.

Esto además de ser engorroso hace que los reclutadores pierdan interés en el candidato, quien idealmente debe incluir cuál es su profesión, o bien, cuál es la plaza a la que aspira

No olvides adjuntar tu profesión en tu CV | Twitter: @cfenollosa

2. ¡No uses frases vacías en tu CV!

Si nunca has elaborado un CV algo que puedes hacer es buscar algunas plantillas en línea, pero ojo, estas solo te darán una idea de cómo realizar tu currículum, el cual debe dar ideas claras y no abstractas de lo que has logrado, tu experiencia y habilidades.

En caso de que tu profesión lo permita, puedes incluir enlaces a tus trabajos publicados, tus demos o los proyectos en los que te has desarrollado y llevan tu firma.

3. Al momento de elaborar tu CV, vende tu experiencia

A pesar de que no todos cuentan con experiencia, muchas personas que sí la tienen no saben cómo explotarla, pues se limitan a poner los años que duraron en un cargo y la empresa para la que trabajaron, cuando lo ideal es que detalles al máximo tu rol y aportación en la empresa.

Así mismo, es importante que detalles cuáles fueron tus mayores logros, adjuntando estadísticas y datos concretos que corroboren tu alcance en los lugares en los que te has desarrollado.

Tu CV puede destacar si cuentas tus logros

4. No todo es trabajo, muestra tu lado humano

Ok, estamos de acuerdo en que vas a postularte para un trabajo, pero también es importante que muestres tu lado más humano y que intentes conectar con los reclutadores.

Para ello puedes adjuntar detalles interesantes de tu vida personal, tales como voluntariados, premios o hobbies en los que te desarrolles, ya que estos también darán fe de tu constancia y trabajo en equipo, en algunos casos.

5. Recuerda adjuntar tus datos de contacto

En algunas ocasiones hay candidatos que son ideales para un puesto, pero los teléfonos que adjuntan en su CV no son vigentes o simplemente están dados de baja.

Por ello es importante que actualices tus datos de contacto cada vez que sea necesario, además es recomendable adjuntar un email que revises con regularidad, y LinkedIn o sitio web con muestras de tu trabajo.

Por último solo queda recordarte que así como es importante tener un buen currículum, es necesario que tengas una actitud fresca y relajada al momento de concretar una entrevista laboral, siempre teniendo en cuenta si ese trabajo realmente te conviene y no se convertirá en un suplicio a largo plazo.

