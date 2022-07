5 Podcasts de terror que puedes escuchar gratis antes de dormir

Los podcasts se han convertido en una nueva de entretenimiento para quienes no tenemos tiempo de estar en casa o estar pegado frente a la TV. Spotify es una de las principales plataformas que ofrece este tipo de programas con diversos episodios que puedes escuchar fácilmente desde tu celular.

Uno de los géneros más explotados y populares son los podcasts de terror, ya que la narración, efectos de sonido y, sobre todo, si los escuchas a solas y antes de dormir, la experiencia es aún mejor. Claro, solo eres de los valientes que les gusta escuchar sobre sucesos paranormales.

En Heraldo Podcast, te recomendamos los mejores 5 mejores podcasts de terror que puedes escuchar en Spotify, gratis y desde la comodidad de tu celular.

Los mejores 5 podcasts de terror para escuchar gratis en tu celular

Relatos de la noche

¿Un cuento antes de dormir? Si eres de los que sufre insomnio y no le da miedo la oscuridad, este podcast de terror es para ti. Sus episodios son realmente cortos, solo duran 20 minutos, pero el miedo te durará toda la noche. Desde la sensación de "se te subió el muerto", hasta fallos en la realidad, estos cuentos son perfectos para sumergirte en la oscuridad de las historias de miedo.

La mano peluda

Si el nombre te suena, es porque fue uno de los programas de radio más escuchados a nivel nacional. Ahora, en formato podcast de terror podrás escuchar diversos relatos, cuentos, casos paranormales, leyendas y lo que la gente cuenta sobre seres sobrenaturales o hecos extraños que nos han aterrorizado. Este programa tiene episodios con especialistas e invitados con duración de una hora si eres fan del misterio, podrás escucharlo desde tu celular y con la luz apagada, ¿te atreves?

Leyendas legendarias

Es otro de los podcasts de terror en Spotify que debes escuchar antes de dormir o cuanto estés aburrido. Es uno de los más escuchados y conocidos y, aunque trata temas, casos e historias de teorías, viajes en el tiempo o historia, también trata de algunas leyendas que nos han sacado un susto más de una vez. Sobre todo, si eres de los que se asusta fácilmente, los locutores también le ponen su toque de comedia.

Misterios Inexplicables

Los podcasts de terror no siempre suelen ser sobre sucesos o seres paranormales, pues el misterio de la vida y de cosas que no entendemos también nos llegan a aterrar. Este programa sigue diversos casos y hechos que no tienen explicación lógica ante nuestros ojos, lo desconocido llega a ser tan aterrador que los locutores nos explicarán qué fue lo que pudo haber sucedido.

Noches de terror

Si quieres tener una noche de terror junto a tus amigos, solo en tu habitación o en una noche de campamento, este podcast de terror es para ti. Los episodios suelen tratar sobre hechos paranormales, leyendas, desapariciones misteriosas, teorías conspirativas y proyectos de los que la humanidad no sabe nada. ¿Te atreves? Los locutores también investigan sobre estas historias para descubrir lo qué realmente pasó.