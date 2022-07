Surgen más detalles de "la casa de los horrores"; los hermanos Turpin eran obligados a comer vómito

Los hermanos Turpin, cuyo caso se hizo viral en 2018 cuando fueron rescatados de la "casa de horrores" de sus padres en California, fueron abusados por su familia de acogida, que los obligó a comer su propio vómito y les dijo que se suicidaran, según dos nuevas demandas. Seis de los 13 niños presentaron recursos contra el condado de Riverside y una agencia privada de hogares de acogida.

Los niños afirman que fueron abusados física, sexual y emocionalmente bajo el cuidado de sus padres adoptivos, Marcelino y Rosa Olguin, y las agencias encargadas de protegerlos lo sabían y no intervinieron. Sin embargo, los abusadores no están mencionados en la demanda, según reportó el diario The New York Post.

Aparentaban ser una familia feliz. Foto: Especial.

"Va a llevar algún tiempo que se recuperen y aprendan a confiar en la gente porque en este momento, ha habido muy pocos adultos en los que hayan podido confiar", dijo Roger Booth, un abogado que representa a cuatro de los hermanos.

Los padres adoptivos cometieron muchos abusos

Las víctimas aseguraron que Marcelino abusó sexualmente de ellos, "agarrando y acariciando sus genitales, besándolos en la boca y haciendo comentarios sexuales". Los hermanos también alegan que los obligaron a comer cantidades "excesivas" de comida, y luego les hicieron comer su propio vómito. El abuso supuestamente hizo que algunos de los niños desarrollaran trastornos alimenticios.

Marcelino Olguin, de 63 años, ha sido acusado de tres cargos de cometer un acto lascivo contra un niño menor de 14 años, cuatro cargos de cometer un acto lascivo contra un niño de 14 a 15 años cuando el acusado es 10 o más años mayor que la víctima, un cargo de infligir lesiones a un niño, tres cargos de crueldad infantil deliberada y dos cargos de encarcelamiento falso, según los registros judiciales del condado de Riverside.

El hogar donde los retenían ahora es conocido como la "casa de los horrores". Foto: Especial.

Su esposa, Rosa Olguin, de 58 años, se enfrenta a cuatro cargos de crueldad infantil deliberada, dos cargos de encarcelamiento falso, dos cargos de disuadir a un testigo y un cargo cada uno de lesiones a un niño y un gran robo de más de 950 dólares, según los registros judiciales. Lennys Olguin, su hija de 37 años, fue acusada de cuatro cargos de crueldad infantil deliberada, dos cargos de prisión falsa y un cargo cada uno de infligir lesiones a un niño y disuadir a un testigo.

