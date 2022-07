"Thor: Love and Thunder" | ¿Por qué grupos cristianos piden la cancelación de la película de Marvel?

“Thor: Love and Thunder” se mantiene como una de las más taquilleras del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en el 2022, aunque esto no ha evitado que sea blanco de controversia y esta vez sería por la solicitud de un grupo de cristianos en Estados Unidos que exigen la cancelación de la cinta.

Uno de los motivos por el que el grupo cristiano llamó al boicot de la película protagonizada por Chris Hemsworth es por el personaje de Gorr, el "carnicero de dioses", debido a la lucha que mantiene en la cinta con otras deidades y lo que piensa sobre éstas, indicando que son crueles y no consideran el sufrimiento de las personas.

Además, otro grupo se externó su molestia con un extenso mensaje en el que señalan que algunas de las escenas de la nueva película de superhéroes de Marvel promueven la “agenda LGBT+ entre las familias”, por lo que lanzaron una petición para que sea cancelada.

Grupo cristiano pide cancelar cinta de Marvel. Foto: EFE

“Clasificado PG-13, 'Thor: Love and Thunder' incluye muchas insinuaciones LGBTQ+ y una gran cantidad de eufemismos, pero algunas escenas no se minimizan en absoluto”, señala la organización One Million Moms, misma que en otra ocasión ha exigido la cancelación de “Lightyear” y “La Bella y la Bestia".

Escenas de “Thor: Love and Thunder”

One Million Moms (OMM) mencionó como ejemplo al personaje alienígena Korg, quien en una parte de la cinta menciona que tiene dos papás y que en su planeta tienen “sexo manual con otro miembro de su especie” con lo que logran formar una familia.

“La diosa bisexual, la reina Valquiria, besa la mano de otra mujer mostrando su interés”, señalan. Al respecto, la actriz Tessa Thompson habló durante una entrevista de su personaje y la bisexualidad: “Creo que es muy importante tener representación. Y también creo que, como seres humanos, no nos definimos por nuestra sexualidad ni por a quién amamos”.

“Un niño asgardiano insiste en usar un nombre neutral en cuanto al género, y la tensión romántica gay entre Thor y Star-Lord es evidente, pero se interpreta como una broma", detallan en la petición.

