Mhoni Vidente horóscopos de la semana del 18 al 22 de julio; predicciones amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para esta semana que va del 18 al 22 de julio; conoce todo lo que los astros tienen preparado para los signos del Zodiaco en salud, dinero y amor.

Aries

Semana de estar con mucho trabajo pendiente y de ponerte al día con tus proyecto, que tu signo siempre va ser el líder en todo lo que realice y por eso todo mundo te está esperando para que tu das la iniciativa en el ámbito laboral, serán unos días de pagar deudas y ya ponerte al corriente con tus pagos.

Recuerda que no debes de jugar con dos amores al mismo tiempo porque tarde o temprano se van a dar cuenta así que trata ya de ser fiel en tus relaciones amorosas, tendrás un regalo que no esperabas de un amor nuevo; te haces unos arreglos de cirugía estética que vas a quedar de lo mejor ya no pienses tanto trata de empezar actuar en tu vida y ser lo que eres un exitoso, sigue con la dieta que ya te estás viendo de lo mejor.

Un amor del signo de capricornio o virgo te habla de formalidad en tu vida. Tomas un curso de actuación o hablar en público que eso te ayudar mucho en el futuro; compras unos vuelos de avión para irte con tu familia de viaje. Tus números de la suerte son 01 y 07 tu color el naranja.

Tu Arcángel Miguel es que te guía en tu vida, que el significado de su nombre quien contra Dios y eso lo debes de llevar en tu pensamiento para que no te hagan nada en tu vida y que debes de invocarlo siempre que tengas dificultades y sobre todo cuando sientas la presencia del maligno cerca de ti para que te lo aleje y te recomienda siempre llevar una imagen o un dije del arcángel cerca de ti como protección

Tauro

Semana de estar con mucha prisa por estar ya pagando deudas y ponerte al corriente en tus gastos recuerda que tu signo es tierra y eso te hace ser muy cauteloso con tus compras y sobre todo muy administrado, cuídate de problemas de espalda o cuello recuerda que es mucho estrés así trata de seguir con el ejercicio que eso te ayudar a estar mas tranquilo.

Te busca tu mami para invitarte a una fiesta familiar trata de no alejarte de tu familia que ellos siempre van a ver por ti en todo, haces unos cambios en tu casa o compras unos muebles. Decide cortarte el cabello y cambiar de look ,ya no peles en tu ámbito de trabajo recuerda que todo pasa así que clama y siempre analizar lo que vas a decir. Te llega un dinero extra por unas comisiones, ya no pienses en lo que no es y más en el amor tú decide con quien estar o quien no que lo más bonito de una pareja es la convivencia así trata de siempre buscar la felicidad y tu pareja ideal son escorpión y acuario.

Tus números de la suerte son 03 y 11 tu color el amarrillo. El Arcángel Gabriel es que te guía en tu vida y significa la Fuerza y el poder de Dios así que no dudes en invocarlo siempre que necesites una protección.

Géminis

Semana de estar con mucho trabajo recuerda que debes administrate más en todo lo laboral para que no tengas problemas con tus superiores y trata de ya no platicar tanto tu vida personal que a tu signo lo rodean mucho los chismes y malas intenciones así que te recomiendo ser más discreto, te llega un dinero extra por cuestiones de un premio en la lotería con los números 05 y 17 y trata de usar más el corlo verde para la abundancia , ya no peles tanto con tu pareja que tu signo es algo bipolar por ser dos a la vez por eso te recomiendo llenarte de paciencia y disfrutar tu relación de pareja y que tu signo más compatible es Virgo, sagitario y Piscis , haces unos pagos para tu casa, decide irte con tu familia a viajar en este meses de verano, ya no busques pretextos para adelgazar recuerda que todo está en tu mente y siempre tu signo va lograr lo que se propone , eres el más conquistador de zodiaco y eso siempre te va ayudar para estar en pareja , te invitan a una boda. El Arcángel Camael que su nombre significa que Ve a Dios es el ángel de la serenidad así que te recomiendo que siempre estas intranquilo y que no sabés que hacer ante un problema lo invoques para que con su fuerza espiritual te ayude a estar bien se recomienda siempre traer algo de plata para protección y su imagen en la cartera para que te de esa calma que tanto necesitás.

Cáncer

Semana de estar con la renovación personal muy a fondo es decir cambiar radicalmente todo lo que te rodea y estar ya al cien por ciento en tu energía positiva, te llega la invitación de salir de viaje con unos amigos, tramitas un crédito bancario para comprar un coche reciente, ten cuidado con los celos y pensamientos negativos porque te puede traer problemas sin razón con tu pareja, tu lado positivo es el valor y seguridad que demuestras siempre ante los problemas y por eso eres un guia y un respaldo para los que te rodean, tu lado negativo es ser ambicioso y egocéntrico y sobre todo controlador de todo lo que te rodea por eso debes de empezar a limitar esas acciones en tu vida.

Tu día mágico el jueves, tu numero de la suerte son 09 y 21 tu color el rojo, un amor te busca para estar en paz y llevar una relación de pareja estable. El Arcángel Rafael es tu protector que significa sanado por Dios así que cada vez que te sientas enfermo y con alguna presión de tu vida muy fuerte invocalo para que te ayude a sanarte, también en todos los sentidos recomienda ponerse un listo verde en el tobillo y traer su imagen en la cartera para que tengas una vida más feliz.

Leo

Semana de empezar un proyecto nuevo de trabajo y sacar lo mejor de tu signo en la realización de tu metas, es decir viene unas energías cósmicas más positivas que te van ayudar a estar mejor en todo lo relacionado al dinero asi que no desaproveches estas oportunidades de crecimiento, problemas en cuestión de salud por culpa del exceso de alcohol y comida debes de aprender a estar más saludable y llevar una dieta balanceada en tu alimentación, ten cuidado con los problemas legales asi trata de darle solución a todo en su momentos, no comentes nada de tus planes para que no te llenes de energías negativas, en el amor te llegara alguien del signo de acuario, virgo o escorpión que va ser muy compatible en tu vida, tu mejor dia el martes, tu color el blanco, tus números 08 y 27, el lado positivo es ser muy generoso y constante en lo que se propone por eso siempre son grande empresarios y lideres sociales, su lado negativo es el orgullo y terquedad que definitivo características del signo asi que trata de controlar esas emociones en tu vida. Tu Arcángel Zadquiel que su nombre significa justicia de Divina así que amigo De Leo cada vez que tengas un problema muy fuerte relacionado legal o de dinero invoca al Arcángel Zadquiel que te ayudara de inmediato y se recomienda traer su imagen en la cartera.

Virgo

Semana de muchas energías cruzadas en tu vida asi que tendrás a ser más cauteloso y evitar todo el problemas que pudieras tener con personas en tu trabajo y en lo personal, te llega la oportunidad de sacar tu residencia extranjera haz lo que eso te va ayudar a estar mejor en otro país, sigue con el estudio y decidas ya empezar ese negocio que tiene en planes, tu mejor el jueves, tu color el azul fuerte, tus números de la suerte son 16 y 33, te invita salir un amor nuevo del signo de capricornio o aries que va ser muy compatible contigo, busca hacer un trabajo extra que te dará muy buenos ingresos, el lado positivo de virgo es la nobleza y inteligencia por eso siempre van a tener la solución a todo lo que se le presente y ayudar a cuanto persona lo necesite, tu lado negativo es el ser manipulador y superficial por eso siempre está envuelto en el qué dirán y le encanta vestir a la moda y sobre todo manipular a sus seres queridos. Tu Arcángel Rafael que significa la dicha de Dios este arcángel te va a ayudar en todas las situaciones de problemas de amor o legales así que no lo dudes en invocarlo para que te de esa solución a tu problema.

Libra

EL Arcángel que te va estar ayudando en esta semana es el Arcángel Miguel que significa que van a ser unos días de fuerza espiritual muy elevada y que vas a tener la oportunidad de vencer cualquier obstáculo que se te presente en estos días , es decir solo invoca al arcángel Miguel y veraz como esa ayuda te va llegar para que puedas tener el éxito que deseás en cuestión laboral, también este arcángel te ayuda a cortar brujerías y energías negativas que tengas a tu alrededor solo trata de pensar en lo positivo, resuelves un caso legal a tu favor, ya no esperes más trata de poner en orden tu papelería personal recuerda que el tiempo se va y no regresa, un amor del pasado te busca para volver date oportunidad de volver amar, y para los libra que están en pareja va ser unos días de mucho amor verdadero, si sientes que no lográs tus objetivos no te estrés dale tiempo al tiempo que ya las energías cósmicas se están alineando a tu favor, tu números de la suerte el 20 y 41 tu color el morado y blanco, tu día mágico el miércoles.

Escorpión

El Arcángel Metratron es el que te va estar ayudando en estos días para que tengas esa fortaleza de espíritu y que la salud que es fundamental en nuestra vida reine por completo , es decir que este arcángel Metratron debes de pedir con toda tu fe para que venga tu vida para logres lo que tanto deseás y veraz que será cumplido casi de inmediato, también este arcángel tiene la facultad de quitar de tu vida las malas amistades y amores toxico es decir limpia por completo tu contorno de vida, debes de entender que tu signo es muy terco y a veces no mide el peligro de las situaciones por eso se te recomienda pensar más de dos veces lo que vayas hacer y decir para que después no te veas en situaciones complicadas, semana de cambios repentinos de trabajo, te buscan para invitarte de viaje en estos días, sales de unos pagos que tenías atrasados, encuentra el amor en tu ambiente laboral va ser muy compatible contigo, tu numero de la suerte es el 02 y 29 tu color el amarrillo y verde, tu día mágico el jueves.

Sagitario

EL Arcángel Gabriel es el que te va guiar en estos días para que tu vida se vuelva a reacomodar y sacar todo lo que negativo que te rodean, recuerda que el arcángel Gabriel significa la fuerza de Dios que te dice que es el momento de pedir lo que tanto deseás como un cambio positivo en tu ambiente laboral, un amor verdadero, una protección divina recuerda que el arcángel Gabriel tiene la facultad de ayudarte y ser el mensajero de lo divino así que pide que se te dará, también el arcángel te va elevar el sentido de la intuición y adivinación por sueños así pontee muy atento a lo que vayas a soñar y sentir en estos días, semana de estar con muy buena actitud y la llegada de un dinero extra con los números 15 y 23 tu color el naranja y azul, tu mejor día el martes, trata de ya no pelear con tu pareja sentimental si vez que ya no hay remedio date un tiempo y busca un amor más compatible en tu vida, te haces unos arreglos de cirugía estética, ten invitan a un negocio tu trata de aceptarlo y juntar dos o más ingresos en tu vida, cuidado con problemas de drogas y alcohol recuerda que es tu punto débil en estos días se un poco más saludable en tu día a día.

Capricornio

Semana de estar con mucho trabajo y juntas con jefes de última hora va ser una semana muy ocupada, también realizás los tramites de tu papelería de escuela y pagos bancarios recuerda que debes ser siempre cumplido con tus compromisos personales y no dejar por ultimo tus deudas ,van ser unos días de mucha felicidad alrededor de tu signo y más porque el amor que tanto esperabas estará a tu lado, cuidate de problemas de infección de la piel o sexual trata de ir con tu médico, te llega un dinero extra y será por cuestiones de lotería con los números 12 y 31 tu color el rojo y gris que eso te va dar prosperidad, realizás tramites de tu visa o pasaporte, recuerda que estás en tu tiempo de crecer y salir adelante en cuestiones de proyectos pero siempre trata de tener desconfianza e irte con mucha cautela para que no te caigas en fraudes , a los capricornio que están solteros les llegara un amor del signo de Aries o Cáncer que hablaran de estar muy compatibles contigo , ya estas preparando tus vacaciones para finales de este mes. Tu Arcángel Uriel que significa belleza de Dios y este encargado de la sabiduría y rectitud del ser humano y este arcángel es tu protector y te va a ayudar a solucionar todos los problemas que tengas en tu vida solo invocalo y prende una vela blanca y carga un dije de oro que ese te ayudara como protección

Acuario

Semana de estar con mucha energía positiva alrededor de ti y esto te va ayudar para empezar a crecer más profesionalmente y tener más oportunidad de puestos mejor pagados, recuerda que tu signo es muy inteligente y carismático y eso hace que tengas éxito en todo lo que te desempeñes pero trata en no caer en la soberbia y arrogancia para que no tengas energías negativas a tu alrededor , terminás de pagar una deuda y eso te hará sentir más tranquilo , ten cuidado con tus problemas de enojos recuerda que el Acuario a veces dice palabras que lastiman mucho así que trata de medirte y tener más prudencia y más con las personas que quiere en tu vida, cuidate de dolores de espalda y cuello es por tanta energía negativa trata de ser más discreto con tu vida personal , haces unos cambios en tu apariencia para verte más jovial y saludable, en el amor te sentirás de lo mejor recuerda que eres el coqueto del zodiaco y eso te hace ser el conquistador y en esta semana se te va dar ya una relación con alguien del signo de Aries, tauro o libra , tramites de pagos de tu licencia o pagos de tarjeta de crédito, te llega un dinero extra y va ser por juegos de azar con tus números de la suerte son 14 y 25 tu color el verde fuerte y naranja. El Arcángel Chamuel que significa plegaria a Dios que este arcángel ésta encargado de solucionar todos los problemas del espíritu, así que cada vez que tengas un dolor o depresión muy fuerte invocarlo que te va a ayudar a solucionarlo se recomienda cargar su imagen cerca de tu pecho para protección

Piscis

Semana de estar con muchas presiones en todos los sentidos laboral y de estudios por eso te recomiendo estar controlado y no alterarte en estos días pero recuerda que siempre vas a poder salir adelante , te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo, recuerda que el amor no se relacionado con la laboral así trata de no involucrarte con nadie en tu ámbito del trabajo aunque sea sexual , sigue con los cambios de casa y piensa en remodelarla en donde estas viviendo en este momento , yo sé que te acuerdos de alguien que ya no está contigo pero estamos en la época del perdón así trata de hablarle a esa persona especial y decirle lo que sientes , te compras una bicicleta para hacer ejercicio , semana de exámenes así aplicate estudiar más, tu números de la suerte 18 y 40 y trata de usar más el color rojo claro y blanco para atraer mas la abundancia a tu vida. El Ángel Rafael este ángel está destinado ayudar a ser humano a tomar las decisiones más importantes de su vida entre el bien y el mal y se recomienda prender una vela de color rojo y hacerle una petición para que te ayude en cualquier problema legal y sentimental que te lo resolverá de inmediato trata de usar un listo rojo amarrado con tres nudos en tu muñeca derecha como protección.