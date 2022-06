Superluna de fresa: Estos son los signos del Zodiaco más afectados el 14 de junio

Uno de los fenómenos astronómicos más esperados del mes de junio es la superluna de fresa que este año se podrá ver el martes 14, cuando la Luna se encuentre a 361 mil 536 km de la Tierra, un hecho insólito que ocasiona que su color blanco se transforme a tonos rosados y con un tamaño considerable; sin embargo, más allá de poder apreciar su belleza, al igual que con cada astro o planeta que varía su trayectoria, ocasionará afectaciones en la vida de muchas personas.

Y es que desde la astrología siempre se estudia el movimiento y posición de los astros, y cómo ello afecta en la vida de las personas, especialmente basándose en los 12 signos del Zodiaco. Es por ello que cada que ocurre un evento importante, muchos comienzan a preguntarse de qué manera los va a influir, sobre todo tras una temporada difícil del pasado mercurio retrógrado que marcó un antes y un después en más de un aspecto.

Afortunadamente este 14 de junio no influirá de manera negativa en ninguno de los signos del Zodiaco; sin embargo, eso no significa que todo se mantenga igual, ya que la influencia de la superluna de Fresa aflorará todos los sentidos e influirá positivamente para que las inseguridades se alejen y por lo tanto lleguen momentos en los que sea necesario sacar la mejor versión y ayudar a los otros. Así que no dejes de leer si eres Tauro, Cáncer, Virgo, Escorpio o Acuario.

Tauro

Las personas bajo este signo se tendrán que enfrentar a un reencuentro con ellos mismos, pues la luz de la superluna de fresa los hará caer en un proceso de reflexión que, a diferencia de otros momentos, los ayudará a encontrar todas las respuestas que buscan. Incluso, es posible que quienes están en búsqueda de su persona, se sientan motivados a iniciar en la espiritualidad y es por ello que este evento es perfecto para una sesión de meditación.

Cáncer

Este signo se caracteriza por dejarse guiar desde los sentimientos y las emociones, algo que le puede ocasionar ciertos problemas a la larga, sobre todo cuando las cosas no terminan como las planearon. Así que se debe aprovechar esta aproximación de la Luna a la Tierra para nutrirse de seguridad y aprovecharla al máximo en todos los aspectos de su vida; tras el 14 de junio se pueden tomar decisiones importantes, ya que los astros estarán a tu favor.

Virgo

La superluna de fresa también afectará a los Virgo, quienes deben prepararse para enfrentarse a sí mismos, pues la influencia de este evento los ayudará a encontrar todas las respuestas que buscan. Es por ello que después de las 18:00 horas deben comenzar a tener en mente la pregunta que desean responder, pues se les otorgará la claridad que les ayudará al crecimiento personal.

Escorpio

El signo más afectado el próximo 14 de junio será Escorpio, pues la influencia de la superluna de fresa los hará pasar por un momento de angustia y ansiedad que los hará querer alejarse de todos, al menos en lo que las tonalidades de la luna desaparecen por completo; sin embargo, esto los hará sentirse muy solos, por lo que deberán luchar contra sus pensamientos y en ellos encontrar consuelo. Al día siguiente, es muy probable que encuentren la motivación que les faltaba para llenarse de energía y para tomar decisiones que habían postergado.

Acuario

Por otro lado, los Acuario también sentirán que la soledad los abraza durante la superluna de fresa; sin embargo, aprovecharán su influencia para reencontrarse con ellos mismos tanto emocional como físicamente. Aunque se sientan solos el próximo martes, deben recordar que sólo se trata de un proceso de reflexión que les permitirá "nacer" de nuevo.

