"¿A qué huele un sucio mexicano?": Estadounidense provoca indignación en TikTok y luego se disculpa | VIDEO

Un nuevo caso de racismo. Esta vez, en Estados Unidos, donde una mujer causó indignación en TikTok por un video titulado: "¿A qué huele un sucio mexicano?". El audiovisual está cargado de comentarios racistas y xenofóbicos.

Holly Weaver, dueña de la boutique Sweet Savannah, en Thomasville-Lexington, Carolina del Norte, publicó un polémico clip en el que contó que viajó a México durante una semana. Sin embargo, cuando regresó a su país dijo que ahora, cada vez que suda, le sale "sucio sudor mexicano".

Agregó que ha cambiado de desodorante y ha probado de todo, pero "huele a tacos debajo de sus brazos, como si fuera una enchilada ambulante". Por tal motivo, pidió ayuda a sus seguidores para "resolver este problema".

Como era de esperarse, usuarios en redes sociales criticaron el racismo y xenofobia de la mujer con comentarios como: "Usó un insulto al menos 5 veces en un lapso de 30 segundos", "¡Su video es abominable!", "Un truco de baño, ¿acaso no usa jabón ni agua?" y "Ya no saben cómo esconder su racismo".

Este lunes, hace apenas unas horas, Holly Weaver publicó un video de disculpa a través de la cuenta oficial de Facebook de su boutique. En el metraje, la mujer reconoció entre lágrimas que sus comentarios fueron "súper hirientes" y nunca fue su intención herir a nadie.

"No estoy aquí tratando de estar a la defensiva, pero asumo toda la responsabilidad por mis palabras, por mis acciones. No había intención en absoluto de decir nada racista, realmente no soy una persona racista contra cualquier color de piel, no soy racista", agregó.