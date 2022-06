Pride 2022: 4 frases que no deberías usar sobre la comunidad LGBT+

Junio es considerado el mes del Orgullo, el cual tiene como objetivo visibilizar la lucha por los derechos humanos de la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer (LGBTTTIQ), así como celebrar la identidad de los integrantes de dicha comunidad.

En este sentido, el respeto por la diversidad sexual y de género conlleva a sociedades más inclusivas, es por medio del lenguaje cómo se puede lograr es te fin, ya que la comunicación y la forma en que se realiza es importante para evitar que las personas pertenecientes a la comunidad LGBT+ se se sientas discriminadas o juzgadas.

El lenguaje es una forma de inclusión. | FOTO: Pexels

Las cuatro frases que no se deben usar con la comunidad LGBT+

Si bien hay frases o palabras que se han usado a lo largo del tiempo, con el avance en el tema de inclusión y respeto se ha replanteado su uso, ya que podrían considerarse despectivas. En este sentido, la plataforma de enseñanza de inglés especializado, Slang invita a las personas a reflexionar sobre el uso de las siguientes expresiones:

"That's gay" ("eso es gay")

Es una frase muy similar a "parece niña (o mujer)", pues la connotación es errónea al sugerir que ser homosexual o mujer es sinónimo de algo malo, debilidad o aburrido, ya que la orientación o género de una persona no debe usarse como un adjetivo para referirse a un defecto.

“Who’s the man/woman in the relationship?” ("¿Quién es la mujer/hombre en la relación?”)

Esta frase es más común de lo que parece, debido a que las personas que la dicen, asignan roles de género a una relación, de acuerdo con las características o forma de actuar de cada integrante, por lo que esta expresión refuerza la idea de que tanto hombres como mujeres "deben" actuar de cierta manera y se rechaza cualquier relación que no sea heterosexual.

Es importante replantearse el uso de ciertas expresiones. | FOTO: Pexels

"Fairy" ("hada")

Esta palabra se usa más en inglés, aunque en español tiene la variación "niña", que nuevamente, implica que los hombres homosexuales carecen de masculinidad sólo por su orientación sexual, la realidad es que ésta no define el comportamiento de una persona.

“Sexual preference” ("Preferencia sexual”)

Aunque muchas personas la siguen utilizando y da la impresión que está bien dicha, esta expresión sugiere que la orientación sexual es una elección, cuando en realidad es parte de la identidad de una persona. En este sentido, es recomendable decir orientación sexual.

