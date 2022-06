¿De qué habla "Running Up That Hill" de Kate Bush, la famosa canción de “Stranger Things”?

La cuarta temporada de “Stranger Things”, nos ha dejado sin lugar a dudas de los mejores momentos de la serie estrella de Netflix, pues el cierre esta ya se encuentra cerca y la plataforma de streaming espera que los fans de la historia protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard y Noah Schnapp, pronto se convierta en todo un clásico de la nueva televisión.

Sin embargo, algo que ha llamado la atención es la aparición de “Running Up That Hill” de Kate Bush en varios de los capítulos de la temporada de recientemente estreno.

Sin importar que la melodía fue publicada en 1985, apenas el pasado viernes alcanzó el número 1 de las listas de éxitos en varios países como Reino Unido, Noruega, Suecia, Australia, Suiza, Países Bajos y Austria.

Actualmente, Kate Bush, se convirtió en la artista de mayor edad (63 años) en tener un hit en la cima de las listas en Reino Unido, desbancando a Harry Styles y su canción “As It Was”.

Además, “Running Up That Hill”, también se encuentra en el top 10 en Estados Unidos, gracias a la serie de ciencia ficción de los hermanos Duffer.

También, el éxito se dio debido al efecto de las tendencias de TikTok, donde los videos bajo hashtag #RunningUpThatHill, ya tienen en la actualidad más de 530 millones de reproducciones con una canción con más de 37 años de existencia.

¿De qué habla la canción?

Como ya lo te comentamos “Running Up That Hill” aparece de manera constante en la serie, ya que Max Mayfield (Sadie Sink) la canta cada vez que puede durante esta última temporada. Running Up That Hill apareció originalmente en el quinto álbum de estudio de Kate Bush “Hounds Of Love”.

De acuerdo con la cantante, la canción tiene una expresión de empatía radical, pues en ella una mujer tiene la fantasía de lograr un acuerdo con Dios, esto en busca de que ella pueda intercambiar de lugar con su pareja y así cada uno pueda entenderse completamente con el otro.

