Mujer le pone a su perro el nombre que su amiga embarazada quería para su hijo

La elección de un nombre para un bebé puede llegar a ser tan importante al grado de que puede acabar con amistades, especialmente cuando la futura madre acusa a amiga de haberle "robado" la idea para ponérselo a su perro, lo que las llevó a vivir meses complicados en los que se terminaron distanciando.

El caso de estas dos amigas llegó a las redes sociales, en donde varias personas opinaron e incluso intentaron ayudar dando su punto de vista, pero al parecer no se pudo hacer nada, ya que las cosas entre ellas no volvieron a ser las mismas.

De acuerdo con lo expresado por una joven de 19 años, había conseguido un perrito de tan sólo cinco meses, a quien quería ponerle el nombre de su fallecido hermano, quien había muerto 10 años antes.

Lo anterior llevaba como objetivo cumplir una promesa que había hecho a su hermano cuando eran niños, la cual consistía en ponerle a sus hijos el nombre del otro. Aunque la joven no tenía un primogénito, sí había adoptado un perrito, el cual, afirmó, tenía los mismos ojos que los de su consanguíneo fallecido. Ante esta situación, el primer nombre que se le vino a mente fue "Milo".

La disputa por el nombre

Cuando su amiga, Jessie, la visitó para conocer al perrito se mostró sorprendida de que el cachorro se llamara Milo, porque era el nombre que había elegido para su hijo, el cual cargaba en su vientre. Sin embargo, el rostro de la mujer embarazada lo decía todo.

"Estaba muy callada y le pregunté qué le pasaba. Ella dijo: 'Voy a llamar a mi hijo Milo. No puedes nombrar a tu perro así. No quiero que mi bebé se llame como un perro'", detalló la joven dueña del cachorro, quien además compartió su historia en las redes sociales para conocer la opinión de la gente.

Tras esto, las dos mujeres discutieron sobre el uso del nombre y aunque la joven de 19 años le pidió a Jessie que reconsiderara la situación, porque ella sabía el contexto de su hermano. Esto ocasionó que ambas terminaran a gritos.

Al final, la joven no cambió el nombre de su perro, sin importar que la llamaran tonta o ladrona, porque ella tenía una justificación. Por su parte, Jessie no se había decidido a modificar el nombre de su hijo no nato.

Sigue leyendo

"Tortilla challenge", el nuevo reto de TikTok que conquista las redes | VIDEO

Joven rompe televisión por hacer el "Anitta Challenge" | VIDEO