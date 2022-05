Usuarios de TikTok revelan aterradores mensajes de ¡auxilio! en prendas de marca china

Un video se ha vuelto viral en redes sociales debido a la polémica que ha generado al mostrar diversos mensajes de auxilio que vienen escritos o marcados en las prendas de ropa que llegan mediante paquetería.

Se trata en particular de prendas de una marca de ropa de China que ha logrado un gran crecimiento en años recientes y que ha sido denunciada por contar con pésimas condiciones de trabajo.

En la grabación se pueden observar distintos mensajes de auxilio que han sido inscritos en las prendas, fabricadas por esta popular marca dedicadas al "fast fashion".

El usuario al parecer quiso revelar parte de lo que ocurre al interior de estas fábricas y de la manera en la que son tratados los trabajadores de las mismas, ya que, todo parece indicar, con estos mensajes hacen un llamado de emergencia a los consumidores.

Video se vuelve viral en TikTok y revela condiciones de los trabajadores

Uno de los mensajes que se pueden leer en el video. FOTO: Especial

En años recientes las empresas que se dedican a la fabricación de prendas "fast fashion" se han colocado en la mira de la prensa debido a temas que van desde las condiciones de trabajo de los empleados, hasta la contaminación generada.

"Ayuda" se lee en el mensaje escrito. FOTO: Especial

Entre ellas se encuentran marcas que pertenecen a empresas como Inditex, o la empresa china Shein, mismas que ya han sido señaladas por ONGs de tener un impacto ambiental negativo, así como precarias condiciones laborales.

El video se ha vuelto viral en TikTok y en las redes. FOTO: Especial

La mayoría de estas empresas tienen sus fábricas en países como como Bangladesh, India, Camboya, Indonesia, Malasia, Sri Lanka y China, en donde ofrecen salarios muy reducidos a los trabajadores, así como extensas jornadas de trabajo.

Por ello los terribles mensajes impresos en las prendas parecen querer enviar un poderoso mensajes a los consumidores: “Ayúdame por favor”, “Ayuda”, “Tengo dolor de muelas”, “Emergencia, socorro”, son algunas de las frases que se pueden leer marcadas en las prendas.

Un llamado de auxilio en el texto. FOTO: Especial

El video se ha viralizado en redes sociales y ha generado cientos de reacciones de los usuarios: “El problema es que no todo el mundo se puede permitir comprar ropa cara, así que compran en tiendas como estas"; "Es culpa del empresario que explota a adultos y niños en países principalmente poco desarrollados y con leyes que no protegen al trabajador" y "No es culpa del consumidor pobre” fueron algunos de los mensajes que compartieron los internautas.

Otro de los mensajes escritos en una de las prendas. FOTO: Especial

