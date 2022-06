Johnny Depp vs Amber Heard: Fans de los actores lanzan memes en espera de veredicto final del juicio

El jurado del juicio de Johnny Depp y Amber Heard, conformado por cinco hombres y dos mujeres, comenzó a deliberar el pasado viernes y retomarían este martes, luego de que el lunes se conmemorara el Día de los Caídos (Memorial Day) en Estados Unidos.

Sin embargo, el jurado no ha logrado ponerse de acuerdo y retomarán las deliberaciones el miércoles por la mañana, lo cual ha mantenido a la expectativa a los seguidores del juicio, especialmente a los fans del actor.

Internautas siguieron el juicio desde el 11 de abril de 2022. | FOTO: Twitter @johnnydepp_mex

Desde muy temprano, los seguidores de este caso han estado atentos al veredicto de este polémico caso, en el que Johnny Depp presentó una demanda contra Heard por difamación; el actor pide 50 millones de dólares en daños y perjuicios, ya que afirma que destruyó su carrera y reputación.

Todo a raíz de que en una columna escrita por Heard publicada en el Washington Post en 2018, se definió a sí misma como "una personalidad pública que representa la violencia doméstica".

El juicio se convirtió en un caso mediático. | FOTO: Twitter @ItsDarcy91

La actriz de "Aquaman" nunca mencionó explícitamente al actor que le dio vida al pirata Jack Sparrow, por lo que contraatacó y pidió el doble, ya que aseguró haber ejercido su derecho a la libertad de expresión escribiendo dicha columna.

Durante el juicio, las opiniones se dividieron, sin embargo, en redes sociales Heard fue vista como la victimaria y los fans del actor le mostraron todo su apoyo en internet y afuera del tribunal de Fairfax en Virginia, Estados Unidos.

Los seguidores de los actores comenzaron a desesperase. | FOTO: Twitter @P3995111

En el que se pensó sería el último día del juicio, la jueza Penney Azcarate escuchó los últimos argumentos de los abogados que ambas partes presentaron en 120 minutos, cada una.

Fans de Johnny Depp destacaron el trabajo de su defensa con divertidos memes. | FOTO: Twitter @CatherinneLaga

Por su parte, la defensa del actor de "Piratas del Caribe", dijo que la presunta abusadora durante la relación fue Amber y no Depp. “Este caso nunca ha sido por dinero. Se trata de la reputación del señor y de liberarlo de la prisión en la que ha vivido durante los últimos seis años”, puntualizó Benjamin Chew.

Algunos internautas se desilusionaron al saber que las deliberaciones se alargarían un día más. | FOTO: Twitter @monchescana

“Les pedimos que devuelvan al señor Depp su vida, que digan al mundo que no es el abusador que la señorita Heard dijo que era y que le hagan responsable de sus mentiras… Las pruebas mostradas en este juicio han demostrado que la señorita Heard es la abusadora. Fue violenta, abusiva y cruel” dijo la abogada Camille Vasquez, a quien se le ha relacionado sentimentalmente con el actor.

Algunos usuarios tomaron con humor la espera. | FOTO: Twitter @ericcallsyou

Por su parte, Ben Rottenborn, defensa de la actriz de "La Chica Danesa" señaló que hay pruebas contundentes a su favor y que lo que pasara en la sala sería un fuerte mensaje para las mujeres que sufren violencia. “Si no tomaste fotos, no sucedió… Si las tomaste son falsas. Si no se lo contaste a tus amigos, están mintiendo. Si se lo contaste a tus amigos, son parte del engaño.”

Los seguidores del caso se mantuvieron al pendiente del veredicto. | FOTO: Twitter @unatalmichmich

