"Tumba la Casa": El VIDEO meme de Karely Ruiz que es la tendencia más ardiente en TikTok

Karely Ruiz es una joven que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, donde continuamente comparte fotografías sensuales que dejan ver sus atributos corporales en diversos escenarios, dejando que su popularidad siga subiendo como espuma y esta ha llegado a tal punto que la regiomontana se ha convertido en una tendencia en TikTok.

Pues resulta que algunos de los clips en los que Karely Ruiz aparece bailando de manera seductora, han sido retomados por los usuarios de la mencionada red social para crear una serie de memes audiovisuales donde la bella joven es la protagonista.

La premisa es simple, se trata poner el fragmento de un video de la guapa modelo para simular que el usuario se pierde en el recuerdo de su sexy baile.

Con esto, se han logrado generar clips diversos en los que tanto hombres como mujeres retoman bailes de Karely Ruiz para unirse a la tendencia de TikTok.

Al respecto, la propia estrella de OnlyFans se dijo sorprendida, ya que en un inicio solo eran los hombres quienes la apoyaban, pero poco a poco, más mujeres se han unido a este trend, demostrando su apoyo a la también actriz:

"Me sorprende que las mujeres me apoyen, o sea me gusta eso porque antes era como que las mujeres todavía no me aceptaban , o un odio ahí hacia mí, pero pues ya me las gané", reconoció Karely Ruíz en entrevista con Gusgri.