Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy SÁBADO 21 de mayo según tu signo

La carta de este sábado 21 de mayo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este sábado 21 de mayo es la carta del As de bastos del tarot Rider Waite.

Si has tenido alguna duda sobre qué es lo que debes hacer o si tienes qué hacer esto o aquello, esta carta es una clara señal que debes ir por todo, confía en ti en tus instintos y sobre todo en tus capacidades, estás en tu mejor momento, confía en que todo estará bien.

Amor

Si tienes una relación esta carta habla de una nueva etapa en tu noviazgo o matrimonio pues la confianza, el amor, la pasión y la comprensión es algo primordial así que estarán en su mejor momento.

Si por el contrario estas soltero o soltera, ese amor secreto por el que estás luchando se dará cuenta del partidazo que eres y llegará a ti con un ofrecimiento de amor al que no podrás decirle que no.

Trabajo

Llegará un nuevo desafío para ti en estos días dentro del área laboral y aunque al principio pueda darte un poco de miedo, no dudes en aceptar ese reto pues además de que lo sacarás adelante sin problemas, te abrirán nuevas puertas.

Salud

Esta carta marca una vida llena de positivismo para ti, así que es un buen momento en que dejes atrás esos vicios que solo te traen malestares innecesarios, así que también puedes iniciar con una dieta más saludable, ejercicio o meditación, todo esto le hará bien a tu cuerpo.

