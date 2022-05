Capricornio vibes: 5 looks de Ana Bárbara que este sigo debe usar

Ana Bárbara es una de las famosas mejor vestidas y con su estilo único logró reflejar a la perfección la personalidad del signo Capricornio, pues como ya te hemos contado con el resto de signos zodiacales, la moda también es una excelente opción para presumir quienes somos, qué nos gusta y qué no, así los looks dejar entre ver a los otros un poco de los rasgos más ocultos que solo uno mismo conoce.

En ese sentido, Ana Bárbara se ha convertido en la estrella de la moda, pues sus looks no sólo la hacen lucir preciosa y perfecta, sino que también la ayudan a presumir las características más marcadas que cualquier Capricornio tiene y a continuación te detallamos cómo puedes lograr un estilo como el de la cantante si es que eres de este signo y en especial si quieres destacar en tu imagen personal dos de los aspectos más importantes como lo es el liderazgo y la responsabilidad que tienen por naturaleza.

La cantante siempre agrega color a sus looks para lucir en tendencia. (Foto: Instagram @anabarbaramusic)

Pues para ello basta con escoger las prendas más elegantes en los colores básicos como lo es el negro y darle un toque especial al agregar una prenda de color, tal y como lo ha hecho la intérprete de "Lo busqué" en más de una ocasión. Por supuesto, los looks más llamativos también son clave para lograr esta imagen y la famosa lo sabe, es por ello que siempre presume su originalidad al llevar todas las tendencias del momento siempre con mucha seguridad, ya que esto último es clave para este signo, sobre todo cuando quieren cumplir sus metas.

Entre sus outfits tampoco pueden faltar aquellos que demuestren a los otros que son personas inteligentes y dispuestas a cumplir cada una de las metas y propósitos que tienen en mente, pues el esfuerzo es una de sus mayores cualidades. Asimismo, destacan aspectos como sus ganas de trabajar, su perseverancia y organización.

La elegancia con los colores más llamativos los hace presumir su seguridad en sí mismos. (Foto: Instagram @anabarbaramusic)

Ana Bárbara también se ha lucido con looks monocromáticos con tonos nude. (Foto: Instagram @anabarbaramusic)

Mientras que en su convivencia diaria, las personas bajo este signo destacan por tener una habilidad única para la comunicación, algo que les permite ser muy cercanos a casi todos los signos. Y los colores y las prendas juegan un papel fundamental para ello, ya que son esa especie de primera impresión hacia los otros con la que también pueden ganarse la confianza de las personas y además demostrar que son dignos de fiar, pues basta recordar que los Capricornio son de los más leales.

Sin embargo, no se debe de perder de vista que así como son amigos de todos, cuando las personas de este signo se emocionan con algo o tienen una creencia muy arraigada, es casi imposible que los hagan cambiar de parecer, algo que no es del agrado de muchos. Por supuesto, los looks de Ana Bárbara también destacan por este pequeño detalle, ya que así como suele llevar los colores más brillantes, puede llegar a poner una barrera difícil de derrumbar al agregar colores como el negro, un ejemplo son su pantalones de cuero.

Asimismo, no sorprende que para muchos signos, en especial los Piscis y los Cáncer, pueden llegar a considerar a Capricornio como frío, distante, creído e incluso como irrespetuoso, pero como se adelantó con todas sus cualidades, esto no s del todo cierto, De hecho este signo también destaca por ser uno de los más amorosos y dispuesto a hacer de todo por sus parejas, amigos y familiares cercanos.

Con sus looks, los Capricornio también pueden dar una imagen fría y ruda a los otros. (Foto: Instagram @anabarbaramusic)

Ana Bárbara también sabe que los accesorios son clave para tener el mejor estilo. (Foto: Instagram @anabarbaramusic)

