Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy SÁBADO 30 de abril según tu signo

La carta de este sábado 30 de abril tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este sábado 30 de abril es EL SOL, arcano mayor del tarot Rider Waite.

Esta carta es una de las más positivas y que trae muy buenos augurios, así que prepárate por que será un gran día. Representa la vida, la luz, la iluminación, alegría, hoy te sentirás pleno; es tu momento de luz, después de tanta oscuridad que viviste, puedes estar seguro que las cosas buenas comenzarán a fluir en tu vida, confía y disfruta de esta etapa.

Amor

Si habías estado teniendo problemas con tu pareja, no te preocupes con la presencia de esta carta todos esos malos entendidos se irán y todo será felicidad y bienestar en tu relación. Se avecina un casamiento o formalidad en la pareja.

Trabajo

En tu trabajo estas en tu mejor momento, ya que aunque has tenido días de mucha presión tu y tu equipo están remando para un mismo lado, todos tienen el mismo objetivo por lo que los resultados de tu esfuerzo serán notables y vendrán muy buenas propuestas para ti.

Salud

Tu recuperación de aquella lesión que te hiciste mientras entrenabas o practicabas algún deporte muy pronto sanará, tu salud está mejor que nunca, este fin de semana estarás llena o lleno de energía así que aprovechala de la mejor manera.

