Horóscopos: Problemas de PAREJA y un EX VOLVERÁ a la vida de estos signos el domingo 3 de abril

Aries (21 marzo-20 abril)

Debes aprender a cultivar la paciencia, no es bueno que reacciones de mala forma frente a las cosas que no entiendes o que no son parte de tu pensamiento o tu forma de vida, todos somos diferentes y debes ser más tolerante con los demás, sobre todo en el trabajo.

Estás esperando un resultado importante de algo que postulaste hace algún tiempo, el día de hoy podrías tener noticias sobre esto, si resulta algo no favorable para ti, no te desanimes y sigue intentando más adelante, siempre puedes mejorar los detalles que te dejaron fuera del camino.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Posible malos comentarios de otras personas afectarán tu día, es probable que durante la jornada te enteres de algún rumor que te involucra de manera directa, no dejes que esto te pese ni que haga estragos en tu vida, la gente siempre va a hablar sobre las personas que envidia, si por casualidad el rumor es cierto, tampoco te preocupes, solo ignora a la gente que no tiene cabida en tu vida.

Tienes personas muy buenas en tu vida, pero el día de hoy podrías tener un conflicto con una de ellas, no dejes que esto afecte de manera permanente su amistad, si debes pedir disculpas, hazlo sin pensarlo dos veces, es necesario siempre reconocer nuestros errores.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Un encuentro casual podría ser el inicio de una gran amistad o de algo más en el futuro, debes estar con los ojos bien abiertos y mostrarte con la disposición de empezar una conversación con alguien que podría abordarte en la calle o hacerte una pregunta cualquiera en un local comercial, si te encuentras sin un compromiso no tendrías motivos para no entablar una conversación.

Si te encuentras en una relación, es probable que estén viviendo una etapa delicada donde alguno de los dos se ha visto tentado por conocer otras personas, es algo que están comenzando a superar, dale tiempo a la persona para que asimile esto, el perdón aún no llegará, pero pueden mantener una sana convivencia.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Algunas confusiones podrían presentarse el día de hoy, esto puede ser en tu relación de pareja, si es que la tienes, si necesitas que la persona que amas te vuelva a explicar algo que no te ha quedado claro, entonces tienes que comenzar a hacer las preguntas adecuadas, no dejes que se forme un manto de duda entre ustedes.

Tienes algunas ideas nuevas, pero no sabes si serán bien recibidas en tu trabajo, no tengas miedo a mostrar lo que has estado pensando, necesitas explorar nuevos pensamientos y realizar nuevos proyectos para ascender en tu trabajo. Alguien muy cercano a ti está pasando por un momento delicado en su relación de pareja

Leo (23 julio-22 agosto)

El camino está bastante claro y esa decisión que te habías tardado en tomar parece ahora muy obvia, no olvides decidir a consciencia y ten siempre presente las consecuencias de tus actos, no dejes que se te pase la oportunidad de ver como resultan de bien las cosas gracias a tu sabia decisión.

Hoy tienes que comenzar a pensar en los cambios que quieres generar en tu hogar, no puedes mantener las cosas siempre de la misma forma, necesitas reorganizar tu espacio y arreglar los desperfectos que encuentres, recuerda que cuando algo no funciona atrae a que otras cosas dejen de funcionar también.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Pierdes de a poco tu poder de decisión sobre materias importantes que necesitan de toda tu atención en este momento. Una persona muy importante para tu vida volverá a aparecer, había estado ausente por un tiempo, pero ha llegado el momento de volver a verle, tendrás que tomar un decisión importante, ya que si te encuentras en una relación de pareja estable, no puedes cruzar la línea de ver a un antiguo amor sin decir la verdad, no cometas una injusticia.

Si te sientes aprisionado en tu relación de pareja actualmente, tienes que tener una conversación sincera con la que persona que tienes a tu lado, es probable que no se dé cuenta que está tomando el control de demasiadas cosas en tu vida

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Periodo para estar a solas, si estás conociendo a alguien hace muy poco y crees que no te sientes bien como para enfrentar una relación seria, hazle saber esto, no te alejes sin dar explicaciones, no te gustaría que te hicieran lo mismo a ti. Si te encuentras en una relación estable hace harto tiempo, es momento de pedir un espacio para hacer algunas cosas a solas, no siempre todo debe ser compartido con la persona que está a tu lado, por mucho que sea muy importante para ti.

Debes comenzar a leer más, estás perdiendo la capacidad de adquirir nueva información, le hará muy bien a tu escritura y mejorará tu calidad en el trabajo.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Cosas importante comienzan a cambiar en tu vida, siempre es bueno ir quemando etapas, no quiere decir que no volverás a sentirte de esa forma nuevamente, es solo que todo lo que envolvía a ese periodo se ha ido para mutar en algo más, algo mucho mejor siempre.

Los cambios son buenos y eso lo puedes oler desde hoy, ya que comienzan a abrirse nuevas puertas ante tus ojos, podrías tener la oportunidad de conseguir un nuevo trabajo o mejores cosas dentro del que estás en este momento. Si estás pasando por un quiebre amoroso, es momento de cambiar de actitud.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

El amor está muy presente en tu vida y tienes todo para que se quede junto a ti. Has tenido una buena conexión con alguien que ha aparecido en tu vida dentro de este último tiempo, prueba invitarle a una cita el día de hoy, pero procura que sea algo informal, puede ser un café en un lugar agradable o ir por unos tragos por la noche, recibirás una buena respuesta.

El amor de pareja se encuentra en un muy buen momento, por lo que hoy es un buen día para demostrar a la persona que amas todo lo que sientes por ella. No dejes pasar la oportunidad de tomar un trabajo que te encargarán durante la jornada, será algo positivo para tu avance dentro del lugar en el que te desempeñas.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Tienes muchos talentos, pero no los estás explotando de la forma adecuada, por lo que hoy tendrás que comenzar a poner en práctica todo lo que sabes hacer, lo necesitas, es probable que el trabajo escasee y por ello tienes que echar mano a todo lo que puedes lograr con lo que tienes en tu interior, busca otras formas de generar dinero, comienza a hacerlo el día de hoy, no sigas esperando.

El amor necesita volver a un momento del pasado, ese momento cuando decidieron estar junto y comprometerse en una relación, es muy probable que estén teniendo problemas y han olvidado las promesas que se hicieron mutuamente, por lo que siempre es bueno volver a esos bellos recuerdos y traerlos al presente.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Comienzas a dejar de avanzar en tu carrera profesional, por lo que tienes que salir de este pantano en el que te encuentras, no dejes que te trague por completo, porque si lo haces te costará mucho salir adelante. Comienza a trazar líneas el día de hoy, líneas que te lleven donde quieres llegar.

Si estabas planeando un viaje o planeando una mudanza entonces es probable que debas aplazar esto un tiempo más, no dejes que te pase la cuenta el posible traspié que tendrás en esto, siempre podrás lograr lo que te has propuesto, solo necesitas más tiempo.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Estás en un momento de debilidad en el trabajo, por lo que si hoy recibes un regaño de parte de un superior, será algo muy justificado, debes aplicarte mucho más de lo que estás haciendo ahora, no tengas miedo a mostrar tus dotes de líder ni tampoco a decir lo que piensas, es lo que otros esperan de ti.

Si estás buscando un lugar de trabajo, entonces debes buscar con mayor disposición a empezar desde una posición un poco más baja, es probable que no encuentres algo a la altura de lo que buscas actualmente, pero no desesperes porque podrías ir subiendo rápidamente en un lugar nuevo si bajas un poco tus expectativas.

Frase del día: "Dentro de la dificultad yace la oportunidad" - Albert Einstein