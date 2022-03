Niña de 10 años salva a su hermana que cae en piscina: VIDEO

Kana Kanuengnit, de 3 años, y su hermana Kaning, de 2, vivieron momentos de terror, pues la más pequeña se cayó a la alberca de su casa y casi se ahoga; afortunadamente Kana pudo alertar a su papá, quien rápidamente intervino. Todo quedó grabado; ocurrió en el norte de Tailandia el pasado 25 de febrero, pero el clip recientemente se volvió viral.

El padre, Apisit, de 29 años, estaba observando a sus pequeñas, pero se volteó un momento para barrer unas hojas que estaba en el suelo fue cuando ocurrió la “desgracia”. En las imágenes se muestra que la hermana mayor llamó a su padre antes de que se fuera a tirar la basura, por lo que pudo intervenir rápidamente.

"No estábamos planeando ninguna actividad en la piscina, así que no me di cuenta de lo que estaba pasando. Pero después de un momento en que yo barría de espaldas a la piscina, mi hija menor cayó. Es en parte mi error por ser descuidado, pero por suerte tengo un pequeño héroe, mi hija mayor", contó el padre.

Todo quedó en una impactante anécdota

El padre espera que el vídeo sea una advertencia para que otros padres cuiden mientras los menores están cerca de las piscinas. "Creo que este es un gran ejemplo para recordar a la gente que no puedes quitarte los ojos de lado ni siquiera por una fracción de segundo cuando hay niños y agua”, expresó

“Quiero enfatizar esto a los padres con niños pequeños y una piscina para poner una barrera alrededor, si no, siempre deben tener cuidado", añadió en una entrevista para medios locales.

