Madre denuncia discriminación de aerolínea por NO vender BOLETOS de género no binario

Una aerolínea estadounidense se encuentra en el ojo de huracán tras haber sido acusada en redes sociales por discriminación, pues según contó una madre de familia, al tratar de comprar un boleto para su hijo se percató que no venden para personas de género no binario, lo que desató toda una polémica.

Aurora Dawn, como se identifica la mujer originaria de Arizona, explicó en su cuenta de Twitter que a pesar de que su familiar cuenta con una identificación legar que lo reconoce como una persona no binaria, la aerolínea Delta le impidió volar a pesar de que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) no tiene problemas con reconocer otros géneros con una "X".

"Delta discrimina a las personas no binarias y no les permite volar a pesar de una identificación legal emitida por los estados que permiten 'X' en los certificados de nacimiento. Este hilo es la saga en curso de mí tratando de comprar un boleto para mi hijo adulto no binario", detalló.

En su hilo, la madre de la persona de género no binario agregó que en Estados Unidos todos los aeropuertos reconocen al género "X" para que quienes no se identifican como hombre o mujer puedan hacer uso del servicio; sin embargo, es necesario que la "tarjeta de vuelo coincida con la identificación emitida por el estado", algo que aparentemente las aerolíneas Delta y Alaska no respetan.

La desagradable experiencia la descubrió cuando en diciembre intentó "hacer una reserva en línea para comprar un boleto como regalo de Navidad para mi hijo adulto no binario. Las únicas opciones de género en los sistemas de reserva en línea @Delta y @AlaskaAir son hombre o mujer", precisó.

Yuri Knorozov: la historia del soldado ucraniano que descifró el código maya

Por lo que se puso en contacto con la TSA para que resolviera la situación, aunque la respuesta fue que tenía que contactar a la aerolínea para que "agregaran el marcador de género X". Lamentablemente, la madre descubrió que a pesar del interés de los trabajadores por resolver el problema le dijeron que "no importa lo que diga la identificación", por lo que lo único que hay que hacer es usar lo que indica el certificado de nacimiento, que en el caso de su hijo, también marca género "X".

"Después de un tiempo en espera, un supervisor de Delta en Atlanta se puso al teléfono y me dijo que su sistema solo usa hombres/mujeres y que solo puedo usar uno de esos. Expliqué nuevamente que mi hijo adulto es no binario y LGBTQ, y que su identificación es X y TSA requiere que coincidan".

Tras una discusión porque su hijo no podría volar debido a la falta de coincidencia en el género, la mujer acusó con el supervisor de la aerolínea que eso es "discriminatorio", pero sólo le "gritaron" que "eso no es discriminatorio, es la política". En su cuenta de Twitter detalló que hasta el 6 de enero "todavía no tengo boleto de avión para mi hijo".

Por otro lado, denunció las injusticias a las que se enfrentan las personas no binarias al tener que recurrir a las aerolíneas más costosas que sí les permiten identificarse con otro género.

"Incluso si pudiera encontrar una aerolínea que emitiera un boleto con el género X correcto, Delta sería la menos costosa. ¿Por qué una persona no binaria y LGBTQ debería pagar MÁS para poder volar?", concluyó.

