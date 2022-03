3 signos del zodiaco cuyo orgullo afecta directamente sus relaciones sentimentales desde el 19 de marzo

La astrología nos sirve para conocer distintas características de las personas. En este caso vamos a conocer a esas personas que las caracteriza el orgullo. Muchas veces nos sucede, que comenzamos relaciones que al principio funcionan bien, pero a medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta de que no estamos siendo fieles a nosotros mismos y que por eso mismo nos falta algo vital.

Lo cierto es que una vez que estos signos notan eso que falta, que no los hace felices, no van a parar hasta solucionarlo. En el amor ven el compromiso como el enemigo, y si ceden, ya no serán fieles a ellos mismos. Están aquí con un propósito, y dentro del contexto de una relación, ese propósito es ser felices.

Lo cierto es que estos tres signos del zodiaco seguramente van a prestar, antes que nada, atención a sus necesidades. Se vana a ceñir a sus creencias y van a interponer su bienestar personal a ceder algún terreno en su relación amorosa. O prestas atención a estas necesidades o las ignoras, causando problemas en el futuro. No es divertido cuando esto sucede, pero aquí están los 3 signos del zodiaco cuyo orgullo se interpone en el camino del amor.

Leo: los nacidos en este signo son personas realmente exigentes. Si bien son tranquilos no les gusta ceder en ningún aspecto y si realmente quieres quedare en casa y no salir, van a hacer lo necesario para que eso se cumpla, inclusive si tienen que quedarse solos. Realmente no van ceder aunque siempre te muestran cosas increíbles esta vez no te gusta lo suyo, así que les dirás exactamente cómo se siente. Sí, estás orgulloso de ser un holgazán hogareño.

Escorpio: aquellas personas que llevan este signo, necesitan necesitan ejercer una cierta cantidad de control en todas tus relaciones y, si bien estás abierto al compromiso, en realidad no finges que te gusta hacer todas las cosas que a tu pareja le gusta hacer. En este día, no tendrás nada de eso. Te sientes más cómodo haciendo las cosas a tu manera, y aunque esto puede causar una discusión, nada va a cambiar; harás lo que quieras porque eres el jefe de ti mismo, no tu pareja. Tu pareja puede alegar y gemir por tu orgullosa decisión de estar solo, pero si te ama tanto como dice que lo hace, entonces podrá apoyar tu necesidad de autonomía.

3. Sagitario: algunos pueden llamarlo orgullo, pero los que están bajo este signo del zodiaco, lo llaman "hacer las cosas a mi manera". Realmente no te importa cómo se interprete tu deseo, ni por un extraño ni por una pareja. Eres único, singular, y cuando no quieres participar en algo, simplemente no lo haces; no se hicieron preguntas. Eres un rebelde en ese sentido porque realmente no te importa lo que piensen los demás, y si uno de esos otros es alguien a quien amas, nada cambia. No te sientes particularmente 'orgulloso' de ser como eres, simplemente eres como eres. Y no hay forma de que prefieras serlo. Libertad total, Sagitario.