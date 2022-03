¿Qué significa GPI y POV? Estos son los términos millennial más buscados en México

Sin duda, 2021 fue un año diferente al resto; marcado por la pandemia, grandes eventos deportivos, muertes de celebridades y nuevos términos, cuyos significados dejaron con la duda a más de uno. Todo esto se reflejó en los términos de búsqueda más populares en Google en México.

Cada año, el gigante de las búsquedas de internet hace un recuento de las palabras y eventos sociales más buscados en la plataforma a nivel nacional; este año, las más populares fueron términos relacionados al lenguaje en redes sociales y los millennials.

GPI, POV y otros términos millennial

El más reciente informe de lo más buscado en Google por estado durante 2021 que publicó Polls México, reveló los divertidos y polémicos términos más populares en cada entidad del país.

La pregunta ‘¿qué es es postración?’ generó todo tipo de dudas entre la población más joven del país cuando apareció en los requisitos para vacunarse. Mientras que otros, específicamente los adultos, buscaron las definiciones de palabras de la jerga millennial como ‘GPI’ (gracias por invitar) y ‘POV’ (punto de vista), para mantenerse actualizados en el lenguaje de internet. 'Holi' también causó dudas entre los usuarios de internet, aunque solamente es una variación de la palabra hola.

Algunas otras abreviaciones que fueron víctimas de muchas búsquedas son ‘LOL’ (Laughing Out Loud), riendo en voz alta en español, YOLO (You Only Live Once), solo se vive una vez. Y si tu red social favorita es TikTok, quizás habrás oído hablar de 'nashe' palabra la inventada por el 'streamer' argentino Coscu para referirse a algo épico, positivo o grandioso.

Lo más buscado en México en 2021

De acuerdo con información de Google Trends, durante 2021 en nuestro país no solo se habló sobre el coronavirus, sino que el deporte, el entretenimiento y las personalidades lograron colarse a los términos más populares e importantes dentro de las búsquedas en la plataforma.

El primer lugar del ranking nacional lo ocupa ’Bienestar Azteca’, la app para cobrar el programa de Becas Benito Juárez, repite por segundo año como el término general más buscado por los mexicanos.

Cruz Azul se llevó el segundo lugar tras lograr el anhelado campeonato de la Liga MX en mayo pasado tras 23 años de sequía; ‘Mi Vacuna’ ocupo el tercer sitio y ‘elecciones en México’ y ‘el niño de Turkana’, cerraron el top cinco de búsquedas.

Búsquedas por estado

Lo más buscado en la Ciudad de México fue el nombre de Carmen Salinas; mientras que en Baja California y el Estado de México, aparecieron ‘Certificado covid’ y ‘Aprende en casa’, respectivamente.

En el mundo del espectáculo, la muerte de Octavio Ocaña y el triunfo de Andrea Meza en el certamen de Miss Universo también causaron impacto en Tabasco y Chihuahua; además, estrenos de películas como ‘Eternals’ y ‘Cruella’, se vitalizaron en Baja California Sur y Aguascalientes.

A través de las redes sociales, miles de usuarios miraron incrédulamente estos resultados y terminó en un sinfín de burlas por las búsquedas por estado. Esto solo significa que cada una de las entidades tiene prioridades diferentes y dudas muy específicas que solo Google es capaz de resolver.