¿Eres trabajador de la construcción y deseas terminar tus estudios? Así puedes hacerlo

David Sopeña Ruiz es uno de los trabajadores del sector de la construcción que ha podido aprender a escribir, leer y a multiplicar gracias a la fundación Construyendo y Creciendo, que surgió desde hace 15 años y ha apoyado a cientos hombres y mujeres.

"Yo no terminé la primaria, me quedé en quinto grado. Yo no tenia pensado ni estudiar, yo pensé que antes era mi vida nada más quedarme en obra negra, no salir adelante", contó.