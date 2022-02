Un hombre renunció a su hija con un indignante mensaje de WhatsApp: "No estoy preparado"

En Twitter se hizo viral la publicación de una joven mamá de 24 años llamada Daniela, quien exhibió la indignante e inmadura forma en que el padre de su hija le anunció que no vería más a la niña porque "no le sale" ni se siente "preparado" para ello.

En un extenso mensaje de WhatsApp, el hombre le dice que no quiere tener problemas por lo que ha decidido ya no pasar por la pequeña, no quiere jugar con ella porque ni la niña -llamada Gala- ni él se sienten cómodos estando juntos. "Mira, yo no estoy preparado, no me sale, no sale nada de mi, no tengo iniciativa de ir a buscarla", dice.

El sujeto le dijo a Daniela que el tiempo pondrá todas las cosas en su lugar y que quizá se arrepienta después, pero que esta decisión la está tomando de acuerdo con cómo se siente en estos momentos. "No quiero jugar con Gala, ir a buscarla, desaparecer, después ir a buscarla sin que me salga, ¿me entiendes?", continúa la "renuncia" como papá de la niña.

En su justificación, el padre de la menor asegura que prefiere decir la verdad antes que tener líos con la mamá de Gala y da a entender que, aunque no lo parezca, sufre mucho con esta situación. Y también afirma que la pequeña sufre también porque ninguno de los dos se siente a gusto.

Algo que indignó más a los cibernautas que leyeron la publicación de Daniela fue la parte en que el hombre le exige que si algún día ella y Gala se cruzan con él por casualidad, no le hablen, "no existo, no existimos", dijo; asimismo, le pide que no arme un "lío más grande" con denuncias, porque él seguirá pasándole dinero para la niña como siempre.

Reacciones en Twitter a la "renuncia"

"Pero mamá siempre tiene que poder...", escribió Daniela en su publicación que revela el indignante mensaje del papá de su hija. Y es que históricamente, la procuración de los hijos recayó en las mujeres, por lo que se cree que ellas sí deben estar listas para sacar a flote a los hijos, mientras que los padres salen a trabajar o deciden ausentarse de la crianza.

Evidentemente, el mensaje causó indignación en Twitter, sin embargo, muchos usuarios se solidarizaron con Daniela y Gala y le recomendaron que legalizara todo para que después -si es que se arrepiente- el hombre no la acuse de no dejarlo ver a la niña; también le dijeron que dejar todo sentado por la vía legal lo obligaba a él a cumplir su palabra de pasar la manutención de su hija.

Muchos contaron su experiencia y le dijeron a la joven mamá que en realidad, les hacía un gran favor a alejarse: "Mirá, te escribo desde el lugar de esa nena que fui, hubiese preferido que mi padre biológico hubiera hecho eso, porque yo no tenía ganas de ir con él y con los años me di cuenta que él iba a buscarme obligado por mi abuela (su mamá). Hoy considero mi papá al marido de mi mamá", le respondió una joven llamada Edith.

Sin embargo, otros se pusieron del lado del hombre: "Hay que ver si él desde el momento uno quiso ser padre o solo fue decisión de ella. Hay que ver muchas cosas de transfondo, pero no lo podés obligar a querer a la criatura es mejor así. La sangre no hace familia, que alguien te traiga al mundo no significa que vas a tener un lazo", expresó una mujer identificada como Karen.

