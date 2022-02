Fuerza del destino: Juan José Padilla muestra la intimidad de su arte taurino

El torero pirata crece ante las adversidades. “Tengo el mapa de España que invade mi cuerpo, pero las cicatrices del toro se olvidan, las de la vida duelen más”, nos platicó el diestro jerezano, Juan José Padilla, que ahora triunfa en México, donde lo queremos, lo respetamos y es todo un héroe. Aquí ha sido nombrado director del Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde está al frente de una Escuela de Tauromaquia.

El maestro recibió, en exclusiva, a El Heraldo de México, en Porta Gayola, su hogar en Sánlucar de Barrameda (Cádiz), España, acompañado de su bella familia; su esposa Lidia Cabello y sus hijos, Paloma y Martín. Son su vida, su motor, con los que ahora pasa mucho más tiempo y con los que vive la vida de otra manera.

¿Cómo te encuentra de salud? ¿Tienes operaciones pendientes?

Feliz y muy contento. La vida me trata muy bien. Tengo revisiones y estoy intentando recuperar audición y esperando si hay alguna cirugía que solucione los calambres de la lengua.

¿Cómo fue la adaptación de estar con una actividad intensa a llevar una vida más tranquila y alejada de los ruedos?

La adaptación no fue fácil de asimilar. Todo requiere tiempo cuando se pasa a una etapa nueva. Pero la vida me ha gratificado dirigiendo el CAR en México, una oportunidad que me ha dado Casa Toreros, de la que me siento orgulloso e ilusionado. Disfruto mi profesión de otra manera. Soy inmensamente feliz.

Has sido nombrado director del Centro de Alto Rendimiento Taurino de México, ¿cómo surgió esta aventura y qué esperas de ella?

Pues hubo un comité en el que propusieron a varios toreros para la dirección del mismo, y tras una deliberación contactaron conmigo Pablo Moreno y Juan Pablo Corona para comunicarme que sería el director del mismo. En ese momento me invadió una emoción muy grande y no pude sentir más que agradecimiento. México es mi segunda patria y un país al que quiero y en el que tengo grandes amigos. Tuve dos sentimientos; uno de gratitud y otro de muchísima responsabilidad. Es un proyecto muy acertado. Me siento orgulloso estando al frente del CAR, viendo a los chavales que tienen grandes cualidades y esperanzado porque hay futuro en la fiesta.

¿Qué relación , aparte de la profesional, te une a este hermoso país, donde tanto te quieren y respetan?

Los lazos de México son más familiares que profesionales. Fue durante mi confirmación en la Monumental cuando sentí un flechazo con México, país al que adoro y quiero. Hay personas que se han convertido en muy especiales en mi vida, cantantes, como el gran maestro de la ranchera, Vicente Fernández, ganaderos, empresarios, aficionados, son mi familia mexicana.

¿Qué te ha dado la Monumental en México? ¿Qué recuerdos guardas?

La plaza de México es un lugar que tiene mucha repercusión, y de las más importantes del mundo. Era uno de mis sueños torear allí, y lo hice realidad. Me despedí de la afición mexicana, indultando a un toro, un momento de mucha emoción. México para mí ha sido, es y será muy muy importante en mi vida.

¿Qué ha significado México en estos 25 años de carrera?

Muchísimo. Siempre admiré a la afición de México, la fiesta en este país, cómo la viven y la disfrutan. La vida me ha compensado con este grandioso y maravilloso país. En lo personal siento un gran cariño por muchos mexicanos que me han demostrado que su amistad traspasa fronteras. Tener el cariño y las puertas abiertas es muy gratificante.

Ahora que ya estás alejado de los ruedos ¿cómo te organizas?

Ahora estoy centrado en impulsar y dirigir la carrera de un novillero, Manuel Perera, que requiere mucho tiempo y dedicación. Paso más tiempo con mi familia y ayudo a mi mujer en las cosas más sencillas.

¿Qué le debes al toro?

Le debo absolutamente todo. Desde chiquito me llamaba la atención el mundo del toro, y mi padre vio que tenía cualidades y apostó por mí. A pesar que no lo tuve fácil, jamás tiré la toalla. Superé muchas adversidades y si 100 veces naciera, 100 veces que volvería a ser torero. Conseguir el respeto y cariño de la afición ha sido mi mayor logro.

¿Cómo se definiría Juan José Padilla?

Perseverante, disciplinado. Soy de los que sí me caigo, me vuelvo a levantar. La constancia y la perseverancia siempre tienen premio. Son las cicatrices que invaden tu cuerpo… Son un orgullo definitivo de poder contarlo. Estas cornadas quedan como un orgullo y sobre todo, un reconocimiento a la medicina y a todos los médicos que han hecho que esté aquí.

ENTRE AMIGOS

? Con la noticia del reciente fallecimiento de Vicente Fernández, El Charro de Huentitán, el torero ha recordado los lazos de amistad que lo unían al intérprete. Nos ha compartido varias imágenes en donde se evidencia la camaradería que existía

entre ellos. Padilla lo recuerda como el más grande representante de la música ranchera, y quien fue un personaje importante en su vida y visitas a México. El torero platicó que Fernández le regaló un elaborado traje de charro, que adaptó para crear un traje de luces el cual lució en nuestro país.

*l Padilla disfruta visitar Guadalajara y Querétaro.

*l Debutó en la Monumental con el toro Ciclón.

*l Se despidió de la aficiónmexicana en 2018.

POR VERÓNICA BENJUMEDA

FOTOS: CÉSAR LLERENA (@cellesar)

