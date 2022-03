Marinero ucraniano intenta hundir millonario yate de su jefe ruso en protesta por la guerra

Preocupado por la situación que vive su país, Ucrania, tras la invasión militar de Rusia, Taras Ostapchuk, un marinero ucraniano de 55 años de edad que trabaja en España intentó hundir el millonario yate Lady Anastasia, propiedad de su jefe ruso llamado Alexander Mijeev, dueño de una corporación de helicópteros que produce armamento militar para el gobierno de Vladimir Putin.

El hombre fue detenido en la marina de Port Adriano el sábado 26 de febrero por elementos de la Guardia Civil de Calvià, en Mallorca. Sin embargo, fue puesto en libertad con cargos el domingo 27 de febrero, tras comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia.

Taras Ostapchuk (Foto: Última Hora)

Así intentó hundir el yate

Taras Ostapchuk, quien posee conocimientos de ingeniería mecánica, se encontraba viendo un video desde su teléfono celular en el que un misil ruso impacta contra un edificio muy parecido a su residencia. Sin pensarlo dos veces, decidió abandonar su trabajo y luchar por su país.

El hombre entró a la sala de máquinas de Lady Anastasia, un yate de 48 metros de longitud valuado en siete millones de euros. Abrió varias válvulas de agua con la intención de llevar a la enorme embarcación al fondo del puerto. Cerró las llaves de combustible y apagó la electricidad para evitar fugas.

Posteriormente, alertó al resto de la tripulación para que abandonara el barco. Sus compañeros, también de origen ucraniano, le pidieron que se detuviera. Él se negó y les dijo que su patria había sufrido un ataque. Al final, el yate sólo sufrió daños en la sala de máquinas.

Lady Anastasia (Foto: Forbes España)

Luchará por Ucrania

El protagonista de esta historia no siente arrepentimiento alguno, pues afirma que su ahora exjefe Alexander Mijeev vende equipamiento militar a Vladimir Putin. Tras intentar hundir el lujoso yate, Taras Ostapchuk volverá a su país para luchar contra la invasión rusa.

"Volaré a Polonia porque no puedo ir a Ucrania, ya que su espacio aéreo está cerrado. Después de llegar a Polonia, cogeré un tren o un autobús para ir a Ucrania. No sé a dónde iré porque todas las carreteras están bloqueadas. Intentaré ir a Kiev, pero no ahora", dijo al periódico español El País.

Agregó su su plan es luchar contra los militares rusos aunque no sabe muy bien cómo, pues no tiene formación militar, ya que sólo es un marinero e ingeniero mecánico. "Nunca he servido en el Ejército, soy un marinero. Pero sí, estoy preparado para luchar contra ellos", afirmó.

