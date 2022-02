Los Simpsons: Joven gana dinero por ver todos los episodios de la serie

“Los Simpsons” es una de las series más afamadas en todo el mundo, tanto que llevan más de 20 temporadas y la gente sigue disfrutando de las aventuras de las familias de Springfield. En esta ocasión, un joven británico hizo realidad el sueño de cualquier fan de esta producción, ya que le pagan por ver todos los capítulos.

Alexander Townley de 26 años hizo que su fanatismo por “Los Simpson” se convirtiera en su ingreso, ya que reveló que le pagan cerca de 6 mil 804 dólares, es decir, más de 135 mil pesos por ver y analizar los capítulos. Se tiene que recordar que la serie es reconocida por hacer predicciones de momentos importantes que pueden ocurrir en un futuro.

El nacido en Nottingham confirmó ser un fanático de la serie estadounidense antes de encontrar el que sería su trabajo más deseado. En la historia que reveló a New York Post, el joven de 26 años confirmó que su hermano fue el que lo etiquetó en el anuncio donde buscaban a personas que pudieran analizar la obra de Matt Groening.

La historia

“Alrededor de 10 personas compartieron el mensaje conmigo porque todo mis amigos y familiares conocen mi malsana obsesión por la serie”, comenzó la historia Alexander, a lo que procedió a explicar sus funciones dentro de su trabajo, los cuales se enfocan en analizar cada uno de los episodios que se han hecho en el proyecto.

“Se me pide que analice críticamente cada episodio y me atiborro de rosquillas veganas gratuitas que me envían cada semana, ¿a quién no le gustaría?”, explicó para después dejar claro que no es tan sencillo como parece. “No es tan sencillo como ver unos cuantos episodios y relajarse en el sofá”, dijo.

Entre sus tareas es sentarse con un bloc de notas y hacer anotaciones sobre los pequeños detalles, incluso en los créditos iniciales, la pizarra y hasta el gag del sofá. Su trabajo es lo suficientemente demandante como para ver 30 capítulos en un solo día. Todo esto lo hace con la misión de poder encontrar algo relacionado con el futuro como la profecía del 11-S o la misma pandemia de Covid-19.

