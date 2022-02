¿Ancla o libro? el test de personalidad que te indica si eres impulsivo en segundos

Existe una gran diversidad de test de personalidad circulando por la web. A través de ellos, los usuarios descubren aspectos de sí mismos realmente sorprendentes, y de una manera rápida y sencilla.

El comienzo de estas pruebas fue cuando el psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry – ganador del Premio Nobel- descubrió que los dos hemisferios (izquierdo y derecho) que existen en nuestro cerebro funcionan de manera diferente por lo que, la forma en que pensamos está determinada según cuál de los dos lados es el que más domina en el interior. Sobre la base de su hallazgo, entonces, surgieron numerosos test que pueden revelar la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de una persona. Igualmente, debes recordar que estas pruebas virales en las redes sociales no tienen validez ni rigor científico, solamente se trata de un testeo que arroja perfiles genéricos de personalidad.

¿Quieres sorprenderte con lo que el test dice sobre ti? Lo único que debes hacer es registrar todo aquello que tu ojo capta a primera vista ¡Allí se encuentran todas las respuestas! Pruébate y conoce más.

Test de personalidad.

Conejo: sobresales por ser alguien muy objetivo. Tienes una gran inteligencia y asertividad a la hora de resolver conflictos. Siempre encuentras la manera de solucionar los problemas y no tienes miedo a nada. Tu círculo más cercano acude a ti a la hora de pedir consejos puesto que sueles ser muy honesto y no andar con vueltas. No te permites fallar y cuando esto sucede te cuesta admitirlo. Eres muy responsable y comprometido con todo.

Zanahoria: eres más bien una persona que tiende ala inseguridad. Tienes un gran potencial que no puedes explotar por el temor que tienes al futuro y a tomar decisiones. Te conflictúas demasiado por todo. Debes aprender a disfrutar más de la vida y el presente y dejar de preocuparte tanto por lo que vendrá. Tu familia es tu prioridad en tu vida y no haces nada sin primero consultarles a ellos.