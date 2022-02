Xuan Lan comparte la práctica del bienestar a través del Yoga

Hace más de 10 años, Xuan Lan comenzó su camino en el mundo del yoga, sin saber el impacto que años más tarde tendría en esta disciplina, con la que llegaría a millones de personas en diferentes partes del mundo.

La profesora de yoga descubrió esta disciplina “por casualidad” gracias a quien hoy en día es su esposo: “Estaba viviendo en Nueva York y Fabián, que no era mi novio todavía, me dijo que estaban haciendo clases de Yoga en su casa con una profesora, y con sus amigos”, platicó Xuan, quien aseguró que desde entonces, no dejó de practicarlo.

Cuando Lan se fue a España a vivir, comenzó a intensificar su práctica en el yoga y se dio cuenta que necesitaba fortalecer la parte teórica, por lo que decidió tomar un curso para profesores, sin la intención de dar clases:

“En este curso nos pedían dar clases a familiares o amigos para acabar la certificación. Empecé a dar clases a mis compañeros de la oficina. Trabajaba en un banco y en el edificio había una sala de personal training; mis comprañeros pagaban el alquiler de la sala y yo daba clases gratuitas. Así empecé a descubrir que la enseñanza era algo que realmente disfrutaba y que me encantaba”, dijo.

Así fue como Xuan Lan se certificó en yoga y decidió dejar su trabajo en el banco para dedicarse por completo a impartir clases particulares en esta disciplina, sin embargo, no paró ahí: “Junto con dos amigas que trabajaban en el sector del yoga creamos Free Yoga, un evento multitudinario.

Este concepto ya existía en Nueva York, en Times Square, y nos parecía muy interesante llevar el yoga a la calle a más gente y no sólo a los pocos que tienen la suerte de tener un centro de yoga cerca de su casa o de su trabajo. Llegamos a juntar a cuatro mil personas en medio de una avenida. Se llevaba a cabo en Madrid y Barcelona, y lo hacíamos una vez al año, durante ocho años”, contó Xuan.

INTERNET, EL PORTAL QUE ACERCÓ A MÁS PERSONAS A LA PRÁCTICA

Hace siete años la experta en yoga abrió su canal en YouTube, con el mismo objetivo con el que creó Free Yoga: llevar esta disciplina al mayor número de personas posible; y además de la plataforma de videos, Xuan Lan también comenzó un blog del tema y abrió su cuenta en Instagram, lo que la acercó más a sus seguidores.

A pesar de la comunidad en redes que la instructora había logrado crear, fue durante la pandemia cuando tuvo su boom digital e incrementó de manera extraordinaria su número de seguidores: “Durante el confinamiento fueron 75 días exactamente, en los que dí clases todos los días en redes sociales, precisamente en Instagram y YouTube. Durante este tiempo la gente descubrió aún más el yoga porque tenía tiempo, y se dio cuenta de que esta práctica los hacía sentir mejor”.

Aunado a esto, en junio del año pasado, Xuan Lan lanzó su plataforma digital, en donde ofrece un contenido más en forma, con planes y rutinas hechas de la mano de diversos expertos. En ésta también se pueden encontrar diversas charlas y entrevistas con profesores que colaboran con ella.

UNA GUÍA DE YOGA

Con el fin de seguir compartiendo sus conocimientos de yoga, en 2016 Xuan Lan publicó Mi diario de yoga: Cuerpo y mente sanos en 4 semanas:

“Este primer libro fue pensado para un principiante que quiere integrar el yoga a su vida. Este libro es un plan metódico”, explicó. En esta primera entrega, el lector puede descubrir los conceptos básicos del Yoga, con el único objetivo de lograr un equilibro entre cuerpo y mente. Además, Xuan Lan propone un plan de 28 días, en los que integra posturas de Yoga, ejercicios de meditación y respiración, entre otras cosas.

En 2018 la maestra de yoga publicó su segundo libro Yoga para mi bienestar: Me escucho, me cuido, me quiero: “El segundo libro es muy distinto. Es un ejemplar de 15 capítulos que integra el yoga en tu cotidiano y tus preocupaciones del día a día, como por ejemplo cómo dormir bien, cómo despertar bien, trabajar la autoestima, trabajar la relación con la alimentación, habla de la postura. Todos estos son temas de de todos los días, en los que el yoga nos puede ayudar”.

Para Xuan Luan, esta disciplina del yoga representa “casi todo” en su vida: “Es una pasión personal, es un hobby, porque lo practico, es mi trabajo, es mi vocación… tengo la sensación de tener que difundir esta práctica que me ha dado tanto, y con la que me gustaría ayudar a más gente”.

*Los padres de Xuan son de origen vietnamita. Ella nació y creció en Francia.

*Estudió la licenciatura en finanzas económicas. También hizo un máster en temas de finanzas en el sector de tecnología.

POR DANIELA ZAMBRANO

FOTOS: CORTESÍA ROME ELSENER Y JDS AGENCIA

