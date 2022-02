Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MARTES 1 de febrero según tu signo

La carta de este martes 1 de febrero tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este martes 1 de febrero es la carta de "El Juicio" del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

Al salir invertida esta carta queda al descubierto la poca autoestima que tienes, tal y como lo dice el juicio que te haces sobre ti mismo o misma es muy duro, debes seguir avanzando y no dejar que situaciones pasadas te sigan atormentando, tu eres tu propio juez, no seas tan duro contigo.

Amor

Si estás en una relación, este día seguramente estarán presentes las discusiones y todo por causa de los celos, falta de valoración y de seguridad.

Esta carta te marca que debes tener calma y prudencia, no debes juzgar de manera precipitada, sin razones o argumentos, pues podrían traerte problemas.

Trabajo

Los chismes y habladurías en tu area de trabajo se haran presentes en este día, hoy más que nunca prestarás atención a todos esos chismes que se dicen de ti y lo pero es que dudaras de tu capacidad de trabajo, así que lo mejor es hacer oídos sordos.

Salud

Si no puedes dormir es seguramente por que todos los pensamientos negativos que tuviste durante el día, medita y suelta todo aquello que no te deja fluir.

