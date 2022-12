Boletos para ver a Bad Bunny en el Azteca superan los 500 mil pesos en la reventa

Para decenas de miles de personas en México llegó finalmente una de las fechas más esperadas en este 2022 ya que este viernes 9 y sábado 10 de diciembre Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se presentará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México en un par de presentaciones por la capital del país como parte de su "World’s Hottest Tour".

Desde que se dio a conocer la visita de Bad Bunny a México los millones de fanáticos que tiene el cantante en nuestro país enloquecieron por conseguir una de las entradas a sus presentaciones, sin embargo, no todos corrieron con suerte, ya que solo bastaron algunas horas para que los boletos se agotaran debido a que en las filas virtuales de Ticketmaster se llegaron a registrar hasta 350 mil personas en los momentos más álgidos.

Esta situación trajo con sigo lamentos, decepción y quejas por parte de los usuarios que no pudieron conseguir alguno de los anhelados accesos, quienes se quejaron con la empresa y la página, la cual registró algunos fallos, por ver imposibilitado su objetivo. Pese a lo anterior, la meta por alcanzar alguna de las entradas no ha concluido y cientos de personas buscan conseguir alguno de los accesos en la reventa, no obstante, los precios que se piden son en muchos casos inalcanzables.

Entre 12 mil y más de 500 mil pesos el precio de boletos para ver a Bad Bunny

La reventa se ha convertido en una de las últimas esperanzas de los fanáticos de Bad Bunny para poder verlo en vivo en alguno de sus dos conciertos que ofrecerá en el Estadio Azteca, sin embargo, en internet se han dado a conocer algunos de los exhorbitantes precios que se piden por un acceso, mismos que se han disparado debido a la gran demanda.

Bad Bunny se presentará este viernes y sábado en la CDMX. FOTO: Instagram

Hay que recordar que originalmente las entradas a las presentaciones del reguetonero rondaban entre los 600 y los 8 mil pesos mexicanos y ahora se piden entre 12 mil y hasta 590 mil pesos. Una cifra simplemente inalcanzable para miles de admiradores del cantante. Según el sitio Stubhub, al menos para el show del próximo sábado 10 de diciembre, quienes deseen adquirir un boleto en las gradas para ver a su artista favorito tendrán que pagar 68 mil pesos.

Mientras que para aquellos que quieran un lugar en la pista del Azteca deben desembolsar hasta 590 mil pesos. Sin embargo, los riesgos de fraude se han incrementado y en redes sociales diversos usuarios han denunciado haber sido víctimas de este delito al adquirir entradas en diferentes cuentas dedicadas a la reventa, mismas que no le fueron entregadas, en su intento por asistir a conciertos de reconocidos artistas como Harry Styles o para el Corona Capital.

El puertorriqueño porta un sombrero de charro durante una de sus presentaciones. FOTO: Instagram

Incluso el propio Luisito Comunica dio a conocer públicamente que había sido engañado por esta página y fue estafado con 20 mil pesos luego de adquirir un par de boletos para ver a Daddy Yankee durante su presentación del pasado fin de semana en la CDMX. "Vaya situación desafortunada, compramos boletos fraudulentos en una página que se llama StubHub, no usen esa página, porque son falsos", escribió el youtuber en sus redes sociales.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Bad Bunny hará en sus conciertos de la CDMX algo que no hizo en toda la gira y así lo presume

VIDEO | Bad Bunny engaña a sus fans tras concierto y les da una impactante sorpresa

Tiktoker presume tenis que le lanzó Bad Bunny en su concierto: “Huele al amor de mi vida”